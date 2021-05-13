Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Doğan ramazanın son iftarını Kırgızistan'daki Karadeniz Türkleriyle yaptı - Son Dakika

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Doğan ramazanın son iftarını Kırgızistan'daki Karadeniz Türkleriyle yaptı

13.05.2021 03:49

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, ramazan ayının son iftarını, Kırgızistan'ın güneyindeki Oş Bölgesi'ne bağlı Nookat ilçesinin Kok-Jar köyünde yaşayan Karadeniz Türkleri ile yaptı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, ramazan ayının son iftarını, Kırgızistan'ın güneyindeki Bölgesi'ne bağlı Nookat ilçesinin Kok-Jar köyünde yaşayan Karadeniz Türkleri ile yaptı.

Doğan, Kırgızistan- Tacikistan arasında 28-30 Nisan'da silahlı çatışmanın yaşandığı Batken bölgesinde yaptığı temasların ardından bölgede yaşayan Karadeniz Türklerinin evine konuk oldu.

Sevinç ve heyecanla karşılanan Doğan, açık havada kurulan sofradaki yemeğin ardından köylülerle çay içip sohbet etti ve onların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Karadenizli Türkler topluluğunun önderi Muhammed Uzunoğlu, Batum'dan Orta Asya'ya sürgün ediliş hikayesini anlatırken "Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun. Bizleri unutmadığınız için size teşekkür ederim. Devamlı birbirimizi ziyaret edelim. Ayaklarınıza sağlık. Yolunuz açık olsun. Sağ selametle evinize ulaşın." ifadelerini kullandı.

Duaların okunmasının ardından evden ayrılan Doğan, ülkenin en büyük ikinci şehri Oş'a geçti.

Karadenizli Türkler, Sovyetler Birliği yönetimi tarafından 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesine 6 ay kala Gürcistan'ın Batum bölgesinden Kırgızistan'ın Oş ve Talas bölgesine sürülmüştü.

Ülkedeki Ahıska Türkleri ile bir dernek çatısı altında olan Karadeniz Türkleri; Trabzon, Sürmene, Fındıklı ve Of kökenli olduklarını ifade ediyor.

Talas ve Oş eyaletindeki Kok-Jar ve Kızıl-Kiya ilçesinde yaşayan Karadenizli Türklerin toplam nüfusunun, 1300 civarında olduğu düşünülüyor.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Doğan ramazanın son iftarını Kırgızistan'daki Karadeniz Türkleriyle yaptı
Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Doğan ramazanın son iftarını Kırgızistan'daki Karadeniz Türkleriyle yaptı
Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Doğan ramazanın son iftarını Kırgızistan'daki Karadeniz Türkleriyle yaptı
Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Doğan ramazanın son iftarını Kırgızistan'daki Karadeniz Türkleriyle yaptı

Ramazan Bayramı, Kırgızistan, Karadeniz, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Doğan ramazanın son iftarını Kırgızistan'daki Karadeniz Türkleriyle yaptı - Son Dakika


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