Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Fırat, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Fırat, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Fırat, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Fırat, AA'nın

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.


Fırat, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.


"Haber" kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" başlıklı fotoğrafına oy veren Fırat, "yaşam" kategorisinde ise tercihini Cem Genco'nun fotoğrafı "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.


Fırat, "Spor" kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı" başlıklı fotoğraflarını tercih etti.

AA muhabirlerinin çektiği fotoğrafları çok beğendiğini söyleyen Fırat, "Her biri birbirinden değerli, güzel ve anlamlı fotoğraflar. Bazıları dünya çapında çekilmiş fotoğraflar. AA muhabirleri her sene kendilerini geliştiriyor. Fotoğrafların konuları bir önceki yıla göre daha kapsamlı. Açıkçası ben fotoğrafları seçerken zorlandım." diye konuştu.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek
Mısır, "Libya'yı görüşmek üzere" Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırdı İstanbul'da yarın bu yollar kapalı İzmir'de peş peşe 2 kişiyi öldüren zanlının evlere neden girdiği ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
23:10 Beykoz'da 2 katlı evin çatısı uçtu - Son Dakika
23:10 Nijerya'da Boko Haram saldırılarından etkilenenlere acil sağlık taraması - Son Dakika
23:08 Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
23:08 Soba gazından etkilenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
23:05 Muslu Belediye Başkanı Adıyaman: "İnsan sağlığı hiçbir bedel ile ölçülemez" - Son Dakika
19:28 Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek - Son Dakika
19:14 Mısır, "Libya'yı görüşmek üzere" Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 23:13:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Fırat, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]