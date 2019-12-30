Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Fırat, AA'nın

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.



Fırat, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.



"Haber" kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" başlıklı fotoğrafına oy veren Fırat, "yaşam" kategorisinde ise tercihini Cem Genco'nun fotoğrafı "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.



Fırat, "Spor" kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı" başlıklı fotoğraflarını tercih etti.

AA muhabirlerinin çektiği fotoğrafları çok beğendiğini söyleyen Fırat, "Her biri birbirinden değerli, güzel ve anlamlı fotoğraflar. Bazıları dünya çapında çekilmiş fotoğraflar. AA muhabirleri her sene kendilerini geliştiriyor. Fotoğrafların konuları bir önceki yıla göre daha kapsamlı. Açıkçası ben fotoğrafları seçerken zorlandım." diye konuştu.