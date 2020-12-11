Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Fırat, Kovid-19 salgınıyla mücadelede Türkiye'nin Kırgızistan'a desteğini değerlendirdi - Son Dakika

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Fırat, Kovid-19 salgınıyla mücadelede Türkiye'nin Kırgızistan'a desteğini değerlendirdi

11.12.2020 15:47

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kısmi olarak Kırgızistan Sağlık Bakanlığı'na hizmete verilen Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi'nin onlarca kişiyi kurtardığını ve onlarca kişiye hizmet verdiğini bildirdi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kısmi olarak Kırgızistan Sağlık Bakanlığı'na hizmete verilen Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi'nin onlarca kişiyi kurtardığını ve onlarca kişiye hizmet verdiğini bildirdi.

Kırgızistan'da üçüncü yılını geride bırakan Fırat, ülkede mart ayı ortasından itibaren yayılmaya başlayan Kovid-19 ile mücadelede Türkiye'nin, Kırgızistan'a sağlık ve tahliye konusunda verdiği destek ile Kırgızistan izlenimlerini AA muhabirine anlattı.

Fırat, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bişkek'te kurulan ve yapımı 2017'de tamamlanan modern Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi'ne ilişkin, "Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi'ni 2020'de resmi olarak açmayı planlıyorduk. Kırgızistan Cumhuriyeti ile yaptığımız anlaşma gereği, Türk doktorlar, hemşireler ve uzmanlar gelecekti. Bütün bunlar parlamentonun onayını bekliyordu. Ancak, salgının yaşanmasıyla Kırgızistan bizden hazır olan hastanenin Kovid-19 ile mücadelede kullanıma açılması talebinde bulundu. Biz de onay verdik. Devreye giren Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi onlarca insanı kurtardı ve onlarca insana hizmet verdi." diye konuştu.

Büyükelçi Fırat, salgının sona ermesinin ardından TİKA tarafından inşa edilen Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi'nin resmi açılışının yapılacağını aktardı.

Yeni tip koronavirüs ile mücadele ile geçen 2020 yılının herkes için çok zor bir yıl olduğunu ve vatandaşlarının yanında olduklarını belirten Fırat, bunun yanı sıra, büyükelçilikte birçok çalışanının Kovid-19'a yakalandığını ve bazılarını Türkiye'ye göndermek zorunda kaldıklarını belirtti.

Pandemi döneminde, "Türkiye her zaman Kırgızistan'ın yanında oldu" diyen Fırat, "Cumhurbaşkanları ve bakanların talimatları çerçevesinde Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Hava Yolları, dünyanın her yerinden Türkiye vatandaşlarını Türkiye'ye götürdü. Aynı şekilde, Türkiye'de okuyan, oturan ve ülkesine dönmek isteyen Kırgızistan vatandaşlarını da ülkesine taşıdı. Tahliye, çok büyük çalışmaydı. Çok ülkenin yapamadığı bir şeydi." ifadelerini kullandı.

"Türkiye Maarif Vakfı, Kırgızistan'ın okul ihtiyacını karşılayacak"

Fırat, bir ay önce Türkiye Maarif Vakfı ile Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolüne ilişkin, "Kırgızistan'da yüzlerce okula ihtiyaç var. Maarif Vakfı, Kırgızistan'ın okul ihtiyacını karşılayacak." dedi.

Maarif Vakfı'nın faaliyeti ile ilgili alt yapı çalışmalarının sürdüğünü bildiren Fırat, "Maarif Vakfı okulları ücretli olacak. Ama diğer özel okullara kıyasla çok daha ucuz olacak. Okullarda Kırgızca, Türkçe, Rusça ve İngilizce eğitimi verilecek. Bu okulların kazancı yine bu okulların geliştirilmesinde kullanılacak." diye konuştu.

Türkiye'nin Kırgızistan ile ilişkilerinde eğitimin çok önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Fırat, "Kırgızistan'a eğitim alanında çok büyük yatırımlar yaptık. Bunların başında Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi gelmektedir. Kurulduğundan bu yana 300-400 milyonluk yatırımdan bahsediyoruz. Bundan sonraki yatırım programımızda üniversitenin genişletilmesi çerçevesinde tıp, hukuk ve teknoparkın kurulması hedefleniyor." dedi.

"Sokakta 5 kişiden biri bizimle Türkiye Türkçesi ile konuşuyor"

Bişkek'te, Türkiye Türkçesi'nin yaygın bir dil haline geldiğine işaret eden Fırat, "Sokakta 5 kişiden biri bizimle Türkiye Türkçesi ile konuşuyor. Türkiye'den Kırgızistan'a gelen bir kişi ilk iki hafta içerisinde konuşulanların yüzde 40'ını anlayabilir. Ben de aşağı yukarı her şeyi anlayabiliyorum. Ama konuşurken zorluk çekiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türk ve Kırgız halklarının çok birbirine benzediğini belirterek, "Birbirimize çok yakınız. Örf ve adetlerimiz benziyor. Dinimiz ve dilimiz aynı." ifadelerini kullandı.

"Kırgızistan çok büyük potansiyeli olan bir ülke"

Fırat, ülkenin geleceğini gayet iyi gördüğünü belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kırgızistan'da gayet iyi eğitilmiş bir nüfus var. Genç ve çalışkan nüfusu var. Turizm, tekstil, ziraat olanağı var. Ülkedeki ürünler doğal. Elektriği, su ve doğal kaynakları var. Başta Rusya, Kazakistan, Çin, Türkiye, Özbekistan, Tacikistan ve Batı ülkeleri ile ilişkileri var. Avrasya Ekonomik Birliği üyesi. Burada 180 milyonluk pazardan bahsediyoruz. 'Bir Kuşak Bir Yol' güzergahı üzerinde bulunuyor. Tüm bunlara baktığımız zaman Kırgızistan çok büyük potansiyeli olan bir ülke."

Fırat, Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan genel seçimlerin ardından halk ayaklanmasıyla sonuçlanan olayların ardından durumun istikrarlaştığını gelecek yıl ülkeyi cumhurbaşkanı seçimi, anayasa referandumu ve yeni parlamento seçimlerinin beklediğini sözlerine ekledi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Fırat, Kovid-19 salgınıyla mücadelede Türkiye'nin Kırgızistan'a desteğini değerlendirdi
Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Fırat, Kovid-19 salgınıyla mücadelede Türkiye'nin Kırgızistan'a desteğini değerlendirdi
Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Fırat, Kovid-19 salgınıyla mücadelede Türkiye'nin Kırgızistan'a desteğini değerlendirdi
Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Fırat, Kovid-19 salgınıyla mücadelede Türkiye'nin Kırgızistan'a desteğini değerlendirdi

Kırgızistan, Türkiye, Bişkek, Fırat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Fırat, Kovid-19 salgınıyla mücadelede Türkiye'nin Kırgızistan'a desteğini değerlendirdi - Son Dakika


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