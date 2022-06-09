Türkiye'nin BM Cenevre Daimi Temsilcisi Arslan, 110. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda hitap etti Açıklaması - Son Dakika
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Türkiye'nin BM Cenevre Daimi Temsilcisi Arslan, 110. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda hitap etti Açıklaması

09.06.2022 13:04
Türkiye'nin BM Cenevre Daimi Temsilcisi Arslan, 110. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda hitap etti Açıklaması

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan, "Küresel insani yardım raporlarına göre Türkiye, insani yardım alanında en fazla maddi destek sağlayan ülke olmuştur.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan, "Küresel insani yardım raporlarına göre Türkiye, insani yardım alanında en fazla maddi destek sağlayan ülke olmuştur. Türkiye, ayrıca dünyada en fazla sayıda sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke olmayı sürdürmektedir." dedi.

Arslan, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden 110. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda, Genel Kurula hitap etti.

Guy Ryder'a ILO Genel Direktörü olarak yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür eden Arslan, ILO'nun yeni Genel Direktörü seçilen Bay Gilbert'ı kutladı.

"En Az Gelişmiş Ülkeler: Kriz, Yapısal Dönüşüm ve İşlerin Geleceği" başlıklı raporu dolayısıyla Gilbert'a teşekkür eden Arslan, şöyle konuştu:

"Yeni krizler, özellikle en az gelişmiş ülkelerde iş gücü piyasasını ve üretimi daha da kırılgan hale getirmiş; 1971'de 25 olan bu ülkelerin sayısı günümüzde 46'ya yükselmiştir. 10 yılda bir düzenlenen BM En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansının dördüncüsüne 2011'de Türkiye'nin ev sahipliği yapmış olması, bu konuya verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Türkiye, elinden geldiğince ve gücü yettiğince diline, ırkına ve inancına bakmaksızın dünyadaki mazlumlara, yoksullara yardım etme ve haklı davalarında onlara destek olma ilkesine sıkı sıkıya bağlıdır. Gururla ifade etmek isterim ki son küresel insani yardım raporlarına göre Türkiye, insani yardım alanında en fazla maddi destek sağlayan ülke olmuştur. Türkiye, ayrıca dünyada en fazla sayıda sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke olmayı sürdürmektedir. Ülkemiz, 3,7 milyondan fazla Suriyeliye kendi ulusal kaynaklarından 50 milyar doların üzerinde harcama yapmıştır."

"Türkiye'nin taşıdığı yük ve sorumluluk paylaşılmalı"

Ukrayna'da yaşanan savaşa da değinen Arslan, şöyle devam etti:

"Bölgede kalıcı barışın tesisi konusunda kolaylaştırıcılık rolü üstlendiğimiz Rusya-Ukrayna savaşı sonucunda ortaya çıkan mülteci krizi bir kez daha göstermiştir ki, bunun gibi ani ve yoğun göç problemlerinin kalıcı çözümü ancak uluslararası dayanışma ile sağlanabilir. Bu vesileyle, başta on yıldan fazla süredir devam eden Suriye krizi olmak üzere, diğer küresel ve bölgesel meselelerde Türkiye'nin taşıdığı yük ve sorumluluğun paylaşılması konusunda uluslararası topluma tekrar çağrıda bulunmak istiyorum."

Arslan, Kovid-19 salgınının küresel düzeyde çalışma dünyasında elde edilen birtakım kazanımları erozyona uğrattığını belirterek, şunları söyledi:

"Buna rağmen Türkiye, salgınla mücadelede en başarılı ülkelerden biri olmuştur. Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 11 büyüyerek son 10 yılın en güçlü büyümesini gerçekleştirmiştir. Başta çalışma hayatı olmak üzere, birçok alanda almış olduğumuz tedbirler bu başarıyı getirmiştir. 'Sosyal Koruma Kalkanı Programı' kapsamında bakanlık olarak kısa çalışma, nakdi ücret, işsizlik sigortası, istihdam ve normalleşme destekleri aracılığıyla 9,5 milyonu aşkın vatandaşımıza destek olduk."

"Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz"

"İşgal Altındaki Arap Topraklarındaki İşçilerin Durumu" başlıklı Genel Direktör raporunu memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Uluslararası hukuka aykırı olarak Filistin topraklarında devam eden işgalin, Filistin halkının yerleşim yerlerinin yok edilmesi ve yerlerinden edilmesinin artarak devam etmesinin, süregelen çatışma ve gerginliğin barışa hizmet etmeyeceğine inanıyoruz. Türkiye'nin, haklı ve meşru davasında Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini bu vesileyle tekrar vurgulamak isterim. Salgın sonrası insan merkezli bir toparlanma için, başta ILO olmak üzere uluslararası kuruluşlar bünyesindeki iş birliklerinin hayati bir rol üstlendiğini düşünüyorum. Bu doğrultuda ortaya konacak her türlü çabaya destek vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim. Sözlerimin sonunda, konferansın herkes için başarılı geçmesini ve faydalı sonuçlar getirmesini diliyorum."

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin BM Cenevre Daimi Temsilcisi Arslan, 110. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda hitap etti Açıklaması - Son Dakika

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