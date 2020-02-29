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Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu: "Türkiye savaş istemiyor ama güvenliği tehdit...
6 saat önce
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu: "Türkiye savaş istemiyor ama güvenliği tehdit edilirse de güç kullanmakta tereddüt etmeyecek"
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:46 Kaynak: AA
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu: "Türkiye savaş istemiyor ama güvenliği tehdit edilirse de güç kullanmakta tereddüt etmeyecek"
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