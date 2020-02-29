Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu: "Türkiye savaş istemiyor ama güvenliği tehdit... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu: 'Türkiye savaş istemiyor ama güvenliği tehdit... - Son Dakika

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu: "Türkiye savaş istemiyor ama güvenliği tehdit...

6 saat önce

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu: "Türkiye savaş istemiyor ama güvenliği tehdit edilirse de güç kullanmakta tereddüt etmeyecek"

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu:

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu: "Türkiye savaş istemiyor ama güvenliği tehdit edilirse de güç kullanmakta tereddüt etmeyecek"

Feridun Sinirlioğlu, Birleşmiş Milletler, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:46 Kaynak: AA
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