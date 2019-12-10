Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - NEW
Son Dakika Güncel Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - NEW - Son Dakika

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - NEW

6 saat önce

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin ve muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Büyükelçi Sinirlioğlu, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflar için oy kullandı.

Sinirlioğlu, haber kategorisinde Muhammed Said'in Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Süper Ay", spor kategorisinde ise Durmuş Genç'in "Rafting'in zorlu parkuru" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Feridun Sinirlioğlu, farklı kategorilerdeki fotoğraflara oy verdikten sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, "O kadar birbirinden güzel fotoğraflar vardı ki seçmekte zorlandım. Anadolu Ajansı'nın her alanda olduğu gibi fotoğraf alanında da başarılı çalışmalarının devamını diliyorum." dedi.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı - NEW

Feridun Sinirlioğlu, Birleşmiş Milletler, Anadolu Ajansı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:58 Kaynak: AA
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