Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisinden Ukrayna konusunda "BM ilkelerinin korunması" çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisinden Ukrayna konusunda "BM ilkelerinin korunması" çağrısı

23.02.2022 20:49
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisinden Ukrayna konusunda "BM ilkelerinin korunması" çağrısı

BİRLEŞMİŞ Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Ukrayna'daki gelişmeler konusunda BM'nin kuruluş ilkelerinin korunduğundan emin olunması gerektiğini söyledi.

BİRLEŞMİŞ Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Ukrayna'daki gelişmeler konusunda BM'nin kuruluş ilkelerinin korunduğundan emin olunması gerektiğini söyledi.

Sinirlioğlu, BM Genel Kurulu'nda düzenlenen Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığı oturumda konuştu.

Rusya'nın 8 yıl önce işgal ettiği Kırım'ın ilhakını asla tanımadıklarını belirten Sinirlioğlu, "Bugün, Ukrayna topraklarının bu defa başka bir kısmına karşı yeni bir saldırganlık eylemiyle karşı karşıyayız. Bu, kesinlikle kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Sinirlioğlu, Ukrayna'nın BM'nin uluslararası kabul görmüş sınırları içindeki bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü her zaman desteklediklerini, bunun yasal ve ahlaki bir yükümlülük olduğunu vurguladı.

Ukrayna konusunda küresel toplumun, bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe yönelik yeni bir tehditle karşı karşıya olduğuna işaret eden Sinirlioğlu, şöyle devam etti:

"Hata yapmayalım, hepimizin uluslararası hukuka dayalı kurallara ihtiyacı var. Yasallığı savunmak, üye devletler olarak bizim görevimizdir. Çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesini sağlamak bizim yükümlülüğümüzdür. BM'nin kuruluş ilkelerinin korunduğundan emin olmalıyız. Kendimizi savaşın belasından kurtarmanın tek yolu bu."

Sinirlioğlu, bölgede yeni bir savaş istemediklerini vurgulayarak, "Rusya'yı kararını geri almaya ve Minsk anlaşmaları temelinde diplomasiye ve diyaloğa geri dönmeye çağırıyoruz. Bizi uçurumdan uzaklaştıracak tek yol bu." diye konuştu.

Taraflara, gecikmeden müzakere masası etrafında bir araya gelme çağrısı yapan Sinirlioğlu, komşu ülke olarak bu süreci kolaylaştırmak için teknik ve üst düzey toplantılara ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

YORUMLAR
500
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, tüm dünyaya seslendi: Rusya durmayacak gibi gözüküyor Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, tüm dünyaya seslendi: Rusya durmayacak gibi gözüküyor Guterres, Ukrayna'nın egemenliğine saygı duyulmasını istedi Guterres, Ukrayna'nın egemenliğine saygı duyulmasını istedi

Birleşmiş Milletler, Feridun Sinirlioğlu, Türkiye, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisinden Ukrayna konusunda 'BM ilkelerinin korunması' çağrısı - Son Dakika


Son Dakika
20:49 Kılıçdaroğlu ve Destici mecliste karşılaştı! İşte sürpriz görüşmenin ayrıntıları
20:48 Dünya, bu hakemi konuşuyor! Elazığspor maçında verdiği kararlarla herkesi şaşırttı
20:44 Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi'nden ''Boğazlar'' açıklaması: Rusya'ya kapatmalarını isteyeceğiz
20:11 Dünyaca ünlü Alman tenisçi maçın sonunda raketiyle hakeme saldırdı!
20:09 Dubai'de denizin keyfini çıkarıyor! Oyuncu Gülcan Arslan'dan bikinili poz
19:49 Son Dakika: Ülkemizde, 23 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 268 kişi hayatını kaybetti, 86 bin 600 yeni vaka tespit edildi
19:39 Göztepe karşılaşmasındaki görüntüsü gündem olmuştu! Halil Dervişoğlu yaşananlar hakkında açıklama yaptı
19:30 Öğrenciler telefonlarına gelen mesajla şoku yaşadı! Kadın öğretmenleri yanlışlıkla cinsel ilişki videosunu göndermiş
19:21 Doktorun üzerine çıkıp kafasını duvarlara vurmuştu! O kadın tutuklandı
19:20 Burak Elmas, merakla beklenen menajerlik ücretlerini açıkladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 20:55:14. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisinden Ukrayna konusunda "BM ilkelerinin korunması" çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement