Türkiye'nin BM'deki Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması oturumu başladı - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinde gerçekleştirilen, BM İnsan Hakları Konseyi Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması (EPİM) Çalışma Grubu'nda, Türkiye'deki insan haklarının üçüncü kez ele alınmasına başlandı.

Türk heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, oturumun açılışında yaptığı konuşmada, "Son 5 yılda Türkiye, kendi topraklarında ve sınırları boyunca faaliyet gösteren PKK, PYD/YPG ve DEAŞ gibi birden fazla terör örgütüne karşı eş zamanlı mücadele yürütmek zorunda kaldı. Bu terör örgütleri, bin 590'dan fazla vatandaşın yaşam hakkını ihlal etti." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin aynı zamanda dünyanın en büyük düzensiz göçmen akınına maruz kaldığını anımsatan Kaymakcı, bunlardan 4 milyonuna ev sahipliği yaptıklarını aktardı.

Kaymakcı, tüm bunların üzerine 15 Temmuz'da Türkiye'nin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "büyük çaplı ve acımasız" darbe girişimine maruz kaldığını vurgulayarak, FETÖ'nün devlete sızarak Türk devletini ele geçirmeye çalıştığını, anayasayı askıya almak istediğini ve seçilmiş hükümeti devirmeyi amaçladığını dile getirdi.

Darbe girişimin ardından ilan edilen olağanüstü hale (OHAL) değinen Kaymakçı, Türkiye'nin bu dönemde başta BM ve Avrupa Konseyi ile ilişkilerini sürdürdüğünü belirtti.

Kaymakcı, "Türkiye, OHAL boyunca uluslararası insan hakları yükümlülükleri doğrultusunda hareket etmiş, gereklilik ve orantılılık ilkelerini gözetmiştir." dedi.

Reform vurgusu

OHAL'in 18 Temmuz 2018'da kaldırıldığını hatırlatan Kaymakcı, şöyle devam etti:

"Türkiye, o günden beri tam olarak reform gündemine odaklanmıştır. OHAL'in sona ermesinden sadece bir ay sonra, 29 Ağustos 2018'de, Reform Eylem Grubu Toplantısı gerçekleştirildi. O zamandan bu yana, sonuncusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında olmak üzere iki Reform Eylem Grubu toplantısı daha düzenlendi."

Kaymakcı, Türkiye'nin halen İnsan Hakları Eylem Planı'nı hazırladığı bilgisini paylaşarak, "Eylem planı, temel hak ve özgürlüklere ilişkin mevzuatın uygulanmasında yargının karşılaştığı sorunlara çözümler getirmektedir." dedi.

UPR oturumlarında, Türkiye'nin sağladığı bilgiler ve rapor, Özel Prosedürler olarak bilinen, bağımsız insan hakları uzmanları ve grupları, insan hakları antlaşmaları uyarınca kurulan organlar ve diğer BM kuruluşlarının raporlarında yer alan bilgiler, ulusal insan hakları kurumları, bölgesel kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları dahil olmak üzere diğer paydaşların sağladıkları bilgiler ele alınacak.

Türkiye, UPR Çalışma Grubunun 20-31 Ocak'ta yapılacak oturumunda incelenecek 14 ülke arasında yer alıyor.

Türkiye'nin ilk UPR incelemesi 2010 Mayıs'ta, ikincisi de 2015 Ocak'ta yapılmıştı.