Türkiye'nin BM Temsilcisi Sinirlioğlu: "Ukrayna'ya yapılan saldırı sebepsiz ve haksız" - Son Dakika
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Türkiye'nin BM Temsilcisi Sinirlioğlu: "Ukrayna'ya yapılan saldırı sebepsiz ve haksız"

01.03.2022 01:02
Türkiye'nin BM Temsilcisi Sinirlioğlu: "Ukrayna'ya yapılan saldırı sebepsiz ve haksız"

BİRLEŞMİŞ Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Ukrayna'daki son gelişmelerle ilgili, Rusya'nın saldırganlığının "sebepsiz ve haksız" olduğunu belirtti.

BİRLEŞMİŞ Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Ukrayna'daki son gelişmelerle ilgili, Rusya'nın saldırganlığının "sebepsiz ve haksız" olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu, New York'taki BM Genel Kurulu Ukrayna Acil Özel Oturumu'nda, Ukrayna topraklarına yapılan saldırıyı, "Sebepsiz, haksız ve yakın tarihte eşi görülmemiş bir saldırganlık eylemi. Yasa dışı, gayri meşru ve kabul edilemez." diye niteledi.

Uluslararası toplum, sınırların güç kullanılarak değiştirilmesinin BM'nin temel ilkelerine aykırı olduğunu belirten Türk Büyükelçi, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı, uluslararası hukukun açık ve ciddi bir ihlalidir. Kurallara dayalı uluslararası sisteme karşı bir meydan okuma eylemidir. BM Sözleşmesine hakarettir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, bölgesel ve küresel güvenliği tehdit eden bu hukuksuz eylemleri kınadığını belirten Sinirlioğlu, "Ayrıca, nükleer silahlara atıfta bulunan Rus söyleminin son zamanlarda artmasını da esefle karşılıyoruz." dedi.

Kırım'ın ilhakını da gündeme getirdi

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu, Moskova'nın Ukrayna topraklarının ayrılıkçı bölgesinin sözde bağımsızlığını tanıma kararını, "Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetlerini tanıma kararını, Kırım'ın yasadışı ilhakını reddettiğimiz gibi reddediyor ve iptali için çağrıda bulunuyoruz." sözleriyle eleştirdi.

Sinirlioğlu, "Ukrayna'ya karşı devam eden saldırganlık eylemi karşısında, Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine verdiğimiz desteğin netliğini koruyoruz." diye konuştu.

Her iki tarafı da Minsk Anlaşmaları ve herkesin güvenlik kaygıları temelinde müzakerelere başlamaya çağıran Temsilci, Türkiye'nin bu durumdan barışçıl bir çıkış yolunda her türlü çabayı bir kez daha kolaylaştırmaya hazır olduğunu vurguladı.

"Şu anda, insani bir molaya ihtiyacımız var"

Rusya'nın "korkunç askeri saldırısında" başlangıcından bu yana yüzlerce insanın hayatını kaybettiğini ifade eden Feridun Sinirlioğlu,"Şu anda, insani bir molaya ihtiyacımız var. Masum sivillerin ciddi ve geri dönüşü olmayan bir şekilde kaybedilmesini önlemenin tek yolu budur." diyerek çatışmaların durdurulması çağrısında bulundu.

Türk Büyükelçi, taraflar arasında bugün başlayan görüşmelerin ateşkes için sonuç odaklı olmasını, iyi niyetle yaklaşılmasını ve zaman kazanmak için kötüye kullanılmamasını tavsiye etti.

BM Güvenlik Konseyi'nin Rusya'yı kınama kabiliyeti konusunda başarısız olduğunu dile getiren Sinirlioğlu, BM'nin söz verdiği insanları savunması ve bunu Güvenlik Konseyi'nden daha etkili bir şekilde yapması gerektiğini söyledi.

Sinirlioğlu, Ukrayna'nın BM'nin kurucu üyelerinden olduğunu hatırlattığı konuşmasını, "Ülkem savaşa ve saldırganlığa kararlı bir şekilde karşı çıkmaya, barış için baskı yapmaya ve uluslararası hukuka ve BM Sözleşmesine bağlı kalmaya devam edecektir." sözleriyle tamamladı.

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Birleşmiş Milletler, Türkiye, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin BM Temsilcisi Sinirlioğlu: 'Ukrayna'ya yapılan saldırı sebepsiz ve haksız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin BM Temsilcisi Sinirlioğlu: "Ukrayna'ya yapılan saldırı sebepsiz ve haksız" - Son Dakika
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