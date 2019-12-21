Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosluğunda Erasmus+ Projesi eğitimi - Son Dakika
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Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosluğunda Erasmus+ Projesi eğitimi

6 saat önce

Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosluğu, Avrupa Birliği'nin (AB) eğitim ve gençlik alanındaki hibe programı olan Erasmus+ programına proje yazma eğitimi başlattı.

Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosluğunda Erasmus+ Projesi eğitimi, System.String[]

Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosluğu, Avrupa Birliği'nin (AB) eğitim ve gençlik alanındaki hibe programı olan Erasmus+ programına proje yazma eğitimi başlattı.

İki gün sürecek uygulamalı eğitimde, maddi destek almak için AB'ye ne tür projelerin sunulabileceği, başvuru formlarının nasıl doldurulabileceğine dair, uzmanlarca bilgiler verilecek.

"Gençlik, yetişkin eğitimi ve okul eğitimi" alanlarında proje yazımlarının anlatılacağı eğitim programına, 15 yaş üstü ve Fransızca, Flamanca veya İngilizce dillerinden herhangi birine hakim olan herkes katılabiliyor.

Eğitimin açılışına Türkiye'nin AB Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosu Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu da katıldı.

Bugün başlayan ve yarın sona erecek eğitime katılanların tamamına teşekkür belgesi takdim edilecek ve proje yazım aşamalarında destek sağlanacak.

Avrupa Birliği, Brüksel, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 02:04 Kaynak: AA
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