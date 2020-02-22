Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğinde Birleşmiş Milletler Ana Dil Günü kutlaması - Son Dakika

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğinde Birleşmiş Milletler (BM) Ana Dil Günü ilk kez kutlandı.

Büyükelçilik Eğitim Müşavirliğinin katkılarıyla düzenlenen etkinliğe Türk ve Belçikalıların kurduğu derneklerin temsilcileri, çocuklar ve velileri ile diplomatik misyon temsilcileri katıldı.

Çocuklar, program kapsamında ana dillerinde şarkılar ve şiirler seslendirdi.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, etkinlikte yaptığı konuşmada, ana dilin önemine değinerek "300 bine yakın Türk'ün yaşadığı Belçika'daki insanlarımızın bugün büyük çoğunluğu aynı zamanda Belçika ve dolayısıyla AB vatandaşıdır. Ana dilinde okuma ve yazmayı layıkıyla öğrenebilen çocuklar, yaşadıkları ve vatandaşı oldukları ülkenin resmi dillerini de daha iyi öğrenebilmektedir. Bu da insanlarımızın vatandaşı oldukları Belçika toplumuna daha iyi uyum ve katkı sağlamalarına hizmet eder." diye konuştu.

Ana dili layıkıyla öğrenmenin bir başka önemi daha bulunduğunu dile getiren Ulusoy, "Ana dilleri Türkçenin yanında Belçika dillerini de iyi şekilde okuyup yazabilen Türk kökenli Belçika vatandaşlarının, gerek Belçika'da gerek Türkiye'de iş yapan iki ülke firmalarınca istihdam şanslarının yüksek olmasıdır. Sonuçta, ana dilini öğrenen çocuklarımız Belçika'nın hem ekonomisine, hem de toplumsal uyum ve refahına katkıdır. Bunu Belçika makamlarıyla birlikte desteklemeyi arzuluyoruz." şeklinde konuştu.