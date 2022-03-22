Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğinde Nevruz etkinliği yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğinde Nevruz etkinliği yapıldı

22.03.2022 19:29
Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğinde Nevruz etkinliği yapıldı

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği Nevruz Bayramı kapsamında kadınlara yönelik etkinlik organize etti.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği Nevruz Bayramı kapsamında kadınlara yönelik etkinlik organize etti.

Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy'un eşi Didem Ulusoy'un ev sahipliğinde, Türk dünyasında kadının rolüne yönelik müzikli etkinlik düzenledi.

Belçikalı konuklar, Türk cumhuriyetleri ve Balkan coğrafyasındaki kadın büyükelçiler ile büyükelçi eşlerinin davetli olduğu etkinlikte, bu coğrafyalarda da kutlanan Nevruz'un anlamı ve önemi anlatıldı.

Bu çerçevede, Türk dünyasında kadının rolüyle ilgili bilgi verilen etkinlikte bağlama ve cümbüş eşliğinde türkülerden oluşan dinleti konukların beğenisine sunuldu.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğinde Nevruz etkinliği yapıldı

YORUMLAR
500
KKTC'de Nevruz Bayramı kutlandı KKTC'de Nevruz Bayramı kutlandı El Clasico heyecanı İstanbul'da yaşandı El Clasico heyecanı İstanbul'da yaşandı

Nevruz Bayramı, Türkiye, Brüksel, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğinde Nevruz etkinliği yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
19:39 Rus milyarder Roman Abramovich'in Göztepe'yi alacağı iddiası ortalığı karıştırdı! Değeri 3 kat arttı
19:37 Kızının gözü önünde eşini öldüren sanık ruh hastası olduğunu iddia ederek akıl hastanesine yatırılmayı istedi
19:30 Hollanda Başbakanı'ndan savaşla ilgili Türkiye'ye teşekkür: Ankara kilit rol oynuyor
19:24 Uzman Çavuşu hastane çıkışı protesto eden sağlık çalışanlarının WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı
19:21 Babasını 9 bıçak darbesiyle öldüren 15 yaşındaki kıza müebbet hapis talebi
19:14 Rusya'ya bir yaptırım daha! Rus basketbol takımları Avrupa'dan resmen men edildi
19:08 Beşiktaş, teknik adam Valerien Ismael'le anlaştı! Fransız hocanın alacağı ücret de belli oldu
19:01 Ukraynalı başkan yardımcısından Kadirov'u sinirlendirecek tehdit: Çeçenler domuz derisiyle gömülecek
18:52 Milli tenisçi Cem İlkel'in kendisi gibi sporcu olan kız kardeşi trafik kazasında hayatını kaybetti
17:54 Güldür Güldür'de Sırrı Süreyya Önder taklidi izleyicilerden tam not aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 19:53:17. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğinde Nevruz etkinliği yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement