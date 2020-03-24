Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Ulusoy'dan "hijyen ve sosyal izolasyon" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Ulusoy'dan 'hijyen ve sosyal izolasyon' çağrısı - Son Dakika

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Ulusoy'dan "hijyen ve sosyal izolasyon" çağrısı

6 saat önce

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Belçika'da yaşayan Türk toplumuna, hijyen ve sosyal izolasyona dikkat etmeleri çağrısında bulundu.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Ulusoy'dan

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Belçika'da yaşayan Türk toplumuna, hijyen ve sosyal izolasyona dikkat etmeleri çağrısında bulundu.

Ulusoy, paylaştığı görüntülü mesajda, Kovid-19 belirtileri hisseden vatandaşların öncelikle aile doktoruna, yoksa nöbetçi doktora başvurmaları gerektiğini kaydederek, "Doktor ne diyorsa ona göre hareket etmekte fayda var." dedi.

Kovid-19 nedeniyle Belçika'da yaşayan Türk toplumuna hijyen ve sosyal izolasyona dikkat etmeleri çağrısında bulunan Ulusoy, özellikle çeşitli hastalıkları olan kişilerin ve hamilelerin daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Ulusoy, son günlerde Belçika'daki Türk toplumunda Kovid-19'dan kaynaklı bazı vefatların yaşandığını ve bazı vatandaşların hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Bu tür bilgilerin büyükelçilikle paylaşılması çağrısında bulunan Ulusoy, şunları kaydetti:

"Derneklerin, iş adamlarının yardım kampanyaları yaptığını duyuyoruz ve bunları büyük takdirle karşılıyorum ve memnuniyet duyuyoruz. Bunarın artmasını da diliyoruz. Sizlerden ricam bu vesileyle derneklerimiz ve iş adamlarımızın benzer kampanyaları başlatması, bu konuda başkonsolosluklarımıza ve Büyükelçiliğimize bilgi vermesi ve böylelikle Türk toplumunun en büyük feraseti, meziyeti olan dayanışma duygularını bu zor dönemde de hep birlikte gösterip mağdurlara, ihtiyaç sahiplerine birlikte yardım edebilmemiz."

Belçika, Brüksel, Türkiye, ulusoy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:34 Kaynak: AA

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