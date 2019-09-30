Türkiye'nin brüt dış borç stoku 446,9 milyar dolar
1 saat önce
Türkiye'nin, 30 Haziran itibarıyla brüt dış borç stoku 446,9 milyar dolar, net dış borç stoku 268,3 milyar dolar olarak hesaplandı.
Türkiye'nin, 30 Haziran itibarıyla brüt dış borç stoku 446,9 milyar dolar, net dış borç stoku 268,3 milyar dolar olarak hesaplandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:36
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