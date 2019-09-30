Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin brüt dış borç stoku 446,9 milyar dolar
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Türkiye'nin brüt dış borç stoku 446,9 milyar dolar

1 saat önce

Türkiye'nin, 30 Haziran itibarıyla brüt dış borç stoku 446,9 milyar dolar, net dış borç stoku 268,3 milyar dolar olarak hesaplandı.

Türkiye'nin brüt dış borç stoku 446,9 milyar dolar, System.String[]

Türkiye'nin, 30 Haziran itibarıyla brüt dış borç stoku 446,9 milyar dolar, net dış borç stoku 268,3 milyar dolar olarak hesaplandı.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:36 
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