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Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı - Son Dakika

Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı

31.12.2021 15:40

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin brüt dış borç stokunun 30 Eylül itibarıyla 453,5 milyar dolar, net dış borç stokunun ise 226,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Eylül 2021 itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin brüt dış borç stoku, 30 Eylül itibarıyla 453,5 milyar dolar olarak gerçekleşirken stokun milli gelire oranı yüzde 57 oldu.

NET DIŞ BORÇ STOKU 226 MİLYAR DOLAR

Aynı tarihte net dış borç stoku 226,2 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Stokun milli gelire oranı yüzde 28,4 seviyesinde gerçekleşti. Hazine garantili dış borç stoku ise 15,2 milyar dolar oldu.

KAMU NET BORÇ STOKU 1 TRİLYON 144 MİLYAR LİRA

Kamu net borç stoku bu dönemde 1 trilyon 144,7 milyar lira olarak kaydedildi. Stokun milli gelire oranı yüzde 17,8 olarak belirlendi. AB tanımlı genel yönetim borç stoku aynı tarih itibarıyla 2 trilyon 415,7 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranı da yüzde 37,6 olarak hesaplandı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye, dolar, Borç, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı - Son Dakika
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