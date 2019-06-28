Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453 milyar dolar
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Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453 milyar dolar

1 saat önce

Türkiye'nin, Mart sonu itibarıyla brüt dış borç stoku 453,4 milyar dolar, net dış borç stoku 277,3 milyar dolar olarak hesaplandı.

Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453 milyar dolar, System.String[]
Türkiye'nin, Mart sonu itibarıyla brüt dış borç stoku 453,4 milyar dolar, net dış borç stoku 277,3 milyar dolar olarak hesaplandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mart sonu itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile AB tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre, 31 Mart itibarıyla Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,4 milyar dolar oldu. Stokun milli gelire oranı yüzde 60,6 olarak hesaplandı. Türkiye'nin net dış borç stoku da aynı dönemde 277,3 milyar dolar hesaplanırken, stokun milli gelire oranı yüzde 37,1 oldu. Hazine garantili dış borç stoku ise 14,8 milyar dolar oldu. Kamu net borç stoku da aynı dönemde 568,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Stokun milli gelire oranı yüzde 14,8 olarak belirlendi.
AB tanımlı genel yönetim borç stoku ise 1 trilyon 215,3 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranı yüzde 31,8 olarak hesaplandı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:35 Kaynak: İHA
Türkiye, Güncel
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