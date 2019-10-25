"Türkiye'nin bu başarı hikayesini anlatması gerekiyor"

BM Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez, "Türkiye'de şehirlerde dikkatimizi vermemiz gereken alanlar var ama büyük yoksul mahalleler yok. Bu çok hoşuma gitti. Türkiye'nin bu başarı hikayesini anlatması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce "Şehircilik ve Mutlu Şehir" ana temasıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kartepe Zirvesi'nde "Mutluluğun Şehirlerle Bir İlgili Olmalı" başlıklı özel oturumda konuşan BM Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılması için bunun önce şehirlerde başarılması gerektiğini söyledi.

Hem ülke içi hem de uluslararası anlamda alınan göçlere yönelik yapılan yatırımların aslında şehirlere ve insanlara yapılan yatırımlar olduğuna işaret eden Rodriguez, daha önce yatırımların şehirlerin ekonomik aktiviteleri arttırmak olarak görüldüğünü ama son 50-60 senede çok şeyin değiştiğini ifade etti.

Rodriguez, bir paradigma değişmesinden bahsetmek istediğini dile getirerek, "2050'de şehirlerde yaşayan insanların iki katına çıkacağını öngörüyoruz. Aslında bu Türkiye'yi çok ilgilendirmiyor ama Çin, Hindistan, Brezilya ve Afrika'daki ülkeler için ne demek olduğunu tahmin edebilirsiniz. 30 sene içinde bununla nasıl başa çıkıp ve bu şehirlerdeki insanlara nasıl hizmet sunabileceğimizi bilmiyorum. Çok büyük bir iş var önümüzde ve Türkiye'nin bununla başa çıkmaya başladığını görüyorum." diye konuştu.

"Bu ülkede çok fakir mahalleler yok"

En çok Somali, Pakistan, Afganistan gibi çok fakir ülkelerle çalıştığını, 1990'ların başında ise Çin'de 4 sene geçirdiğini aktaran Rodriguez, "Türkiye'de çok fazla güzel şey olduğunu gördüm. Beni en çok etkileyen şeylerden birisi bu ülkede çok fakir mahalleler yok. Türkiye'de şehirlerde dikkatimizi vermemiz gereken alanlar var ama büyük yoksul mahalleler yok. Bu çok hoşuma gitti. Türkiye'nin bu başarı hikayesini anlatması gerektiğini düşünüyorum. Bence kesinlikle bir başarı hikayesi." değerlendirmesinde bulundu.

Şehirlerde çevresel yönetimin önemine değinen Rodriguez, "Bizim en çok ihtiyacımız olan şey, şehirlerde çevreyi daha iyi yönetip, daha iyi bir şekilde uygun olarak kullanmamız gerektiği. Yerel yönetimlerin daha fazla yeşil alan sağlaması, çocuklar için güvenli bir şehir oluşturulması daha çok üzerinde durulması gereken meseleler." şeklinde konuştu.

"Fonlama ve finansman kaynakları belediyeler için yeterli seviyede değil"

Rodriguez, fonlama ve finansman kaynaklarının belediyeler için yeterli seviyede olmadığına dikkati çekerek, "Vergiler toplanıyor ancak bunu gittiği farklı yerler var hatta belki de bazı farklı milli kaynaklara gitmek durumunda. Bunun üzerine de düşünülmelidir. Türkiye gibi yüksek gelir seviyesine sahip ülkeler bunun güçlüklerini fazla yaşamıyorlar ama bu küresel ölçekte çok ciddi bir sıkıntı." ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin çabalarıyla çok paralel bir nitelikte olduğunu vurgulayan Rodriguez, şunları kaydetti:

"Buna yapılan vurgulama ve verilen mesajlar çok yerindedir. Bunu takiben hiç kimsenin dışarıda bırakılmaması da bir o kadar elzem. Nüfusun her kesimine erişebiliyor olmak, yoksulların da özellikle sığınma imkanı bile bulamadığı yüzde 5-10'luk kesimine çok daha fazla ulaşmak durumundayız. Şehirlerin analizlerini yapıp, kimin neden dışarıda kaldığını kökten belirlemek durumundayız. Sürdürülebilir kalkınma öncelikleri milli ve küresel ölçekte belirleniyor. Bizim şehir, ilçe, belediye, kasaba, köy seviyesine ulaşarak kapsayıcı bir şekilde sosyal, çevresel ve ekonomik önceliklerimizi belirlememiz gerekmektedir."