BUENOS AIRES - Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Altay: "Türkiye ile Arjantin arasında mükemmel bir ilişki var"

Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay, Türkiye ile Arjantin arasında mükemmel bir ilişkinin olduğunu ve ikili ilişkilerin artarak iki ülkeye katkı sağlamasını beklediğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen "Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Reformu: Uluslararası Düzenin Yeniden İnşasına Yönelik Bir Yaklaşım" konulu panelin ardından Büyükelçi Altay ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Büyükelçi Altay da kendisine sorulan Türkiye-Arjantin ilişkilerine yönelik "Türkiye ile Arjantin arasında mükemmel bir ilişki var, herhangi bir politik veya farklı bir problem söz konusu değil. Bu ikili ilişkileri, her alanda güçlendirmek adına her iki tarafın da siyasi iradeye sahip olduğunu gözlemlemekten çok memnunuz. O yüzden ziyaretlerden başlayarak somut adımlar atıyoruz." dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişeceğine işaret eden Altay, "Ticari, ekonomik ilişkilerimizi geliştirmeye büyük önem veriyoruz. Geçen yıl ikili ticaretimiz önemli ölçüde artış gösterdi, hizmet sektörünü de dahil edersek 1 milyar doları aştı. 31 Mayıs'ta ortak ekonomik toplantımızı düzenledik, 13 yıl aradan sonra gerçekleşen görüşmenin ülkemiz ile Arjantin arasındaki ekonomik ilişkileri daha da artıracağına inanıyoruz." diye konuştu.

Altay, iki ülke arasındaki projelere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"INWAP'ın Arjantin'de çok önemli bir kurum olduğunu biliyorsunuz. INWAP ile Türkiye'deki muadili TUSAŞ ile Ankara'da ortak bir şirket kurduk ve sonunda yüksek teknolojili iletişim uyduları üretme fikri olan çok önemli bir proje üzerinde çalışmaya başladık. ARSAT'ın sipariş ettiği ilk uydunun üretimine şimdiden başladık. Parçalar üretildikten sonra iletişim uydusunun montajı için Bariloche'deki INWAP merkezine taşınacak.

Üretilecek her uydu 150-200 milyon dolar arasında. Ankara'da kurduğumuz bu firma, Kazakistan'da da ihale kazandı. Yani ikinci uyduyu Kazakistan için üreteceğiz. İki ülkenin birlikte neler yapabileceğini göstermek için bu örneği verdim çünkü her iki tarafın da potansiyeli var."

"Dizilerimiz sayesinde dilimize, kültürümüze büyük ilgi var"

Büyükelçi Altay, Arjantin'de göreve başladığından bu yana "Türkiye-Arjantin ilişkilerini stratejik bir düzeye çıkarma" hedefiyle çalıştığını ve gelecekte bunun başarılmasını umduğunu dile getirdi.

Arjantin'de Türkiye'ye olan ilgiye ilişkin Altay, "Arjantin'de farklı kanallarda yayınlanan dizilerimiz sayesinde dilimize, kültürümüze büyük ilgi var. İnsanlar kültür hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyor ve ülkemize de çok seyahat ediyor. Bu ilgiden yararlanarak temmuzda Buenos Aires'te bir kültür merkezinin açılışını yapacağız. O merkez, halihazırda birçok Arjantinliye bizim dilimizi öğretiyor. Tüm bu projelerle insanlarımızı daha fazla yakınlaştırmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Hava Yollarının (THY) Arjantin'in köklü futbol kulüplerinden River Plate'in forma sponsoru olduğunu hatırlatan Altay, "Arjantin'de Türk Hava Yolları'nı herkes bilir. Çocuklar, Türk Hava Yolları yazan formaları giyiyor. Bu da burada gerçekleştirebildiğimiz projelerimizdendi." dedi.

Altay, "Gelecek gayet parlak. İki ülke arasında 13 bin kilometreden fazla mesafe olmasına rağmen kendimizi Arjantin'e ve Arjantinlilere yakın hissediyoruz. Burada 'El Turco' (Türk) kelimesi, geçen yüzyılda Osmanlı pasaportuyla gelen çok sayıda göçmen sayesinde çok popüler. Bu birlikteliğin ve dostluğun üzerine inşa etmeye devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Panelin moderatörlüğünü yapan SETA Vakfı Washington Araştırma Direktörü Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat ile panelist Fenerbahçe Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ece Baban da gazetecilerin sorularını cevapladı.