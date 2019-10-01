Son Dakika Haberleri: "Türkiye'nin büyük bölümü deprem bölgesinde yer alıyor"
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"Türkiye'nin büyük bölümü deprem bölgesinde yer alıyor"

55 dakika önce

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Afet Yönetim Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek, Türkiye topraklarının yüzde 90'dan fazlasının birinci derece deprem kuşağında yer aldığını söyledi.

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Afet Yönetim Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek, Türkiye topraklarının yüzde 90'dan fazlasının birinci derece deprem kuşağında yer aldığını söyledi.

İstanbul'da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Dölek, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin beklenen ve kaçınılmaz bir durum olduğunu belirtti.

Türkiye'nin büyük bölümünün birinci derecede deprem bölgesinde yer aldığını kaydeden Dölek, Anadolu'nun büyük bölümünde deprem riskinin yüksek olduğunu vurguladı.

1966'da Muş'un Varto'da ilçesinde yaşanan depremin ardından fayın kırılmadığıyla ilgili bulgulara ulaştıklarının altını çizen Dölek, şöyle konuştu:

"Varto ve çevresinde belli bir derinlikteki fayların kırılma olasılıkları üzerine yaptığımız çalışmada Muş, Varto ve Mercimekkale tarafından Karlıova'ya doğru enerji birikiminin yüksek olduğunu tespit etmiştik. Bunun dışında 1966 Varto depreminde fayın kırılmadığıyla ilgili bulgular var. Fay kırılmamışsa Muş'ta özellikle Varto'da sürenin dolduğu ve buna bağlı riskin arttığı şeklinde yorum yapılabilir. Bu nedenle Varto ve çevresinde depremle alakalı çalışmaların desteklenmesi, zeminle ilgili çalışmaların yoğunlaşması, bina stoklarının gözden geçirilmesi, afet planlarını revize edilmesi gerekiyor. Yüksek katlı binaların esneme veya depremin şiddetini arttırıcı özelliği var. Özellikle deprem bölgelerinde çok katlı binalar yerine az katlı ve sağlam zeminde binaların inşa edilmesi önemlidir."

Türkiye, Deprem, Varto, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:32 Kaynak: AA
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