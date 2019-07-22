Son Dakika Haberleri: "Türkiye'nin büyümesi için var gücümüzle çalışacağız"
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"Türkiye'nin büyümesi için var gücümüzle çalışacağız"

1 saat önce

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde seçimsiz 4 yılda Türkiye'nin büyümesi için var gücümüzle çalışacağız." dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde seçimsiz 4 yılda Türkiye'nin büyümesi için var gücümüzle çalışacağız." dedi.
Temaslarda bulunmak üzere İzmir'e gelen Yıldırım, Adnan Menderes Havalimanı'nda partililer tarafından karşılandı. Burada konuşan Yıldırım, İzmir'i özlediğini, seçimlerden dolayı bir dönem kentten ayrı kaldığını ifade etti.
Hangi görevde olursa olsun İzmir'in yerinin ayrı olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde seçimsiz 4 yılda Türkiye'nin büyümesi için var gücümüzle çalışacağız. Bundan sonra İzmir'imizin, Türkiye'mizin kalkınması, ekonomisinin çok daha iyi konuma gelmesi, büyümesi, adalet için huzur ve güvenlik için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise hız kesmeden hizmet etmeye devam edeceklerini belirterek, "Akbaba gibi bu partinin tökezlemesini bekleyenlere bu havalimanı en güzel cevabı veriyor." ifadelerini kullandı.
Yıldırım, daha sonra AK Parti İzmir İl Başkanlığına geçti.
Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Türkiye, İzmir, Politika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:35 Kaynak: AA
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