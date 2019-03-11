Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Buz Pateninde Dünya Kotası Arttı

Türkiye'nin Buz Pateninde Dünya Kotası Arttı

1 saat önce

Türkiye, 2020'deki Short Track Dünya Şampiyonası'na katılım kotasının birden ikiye çıkardı.

Türkiye'nin Buz Pateninde Dünya Kotası Arttı, System.String[]
Türkiye, 2020'deki Short Track Dünya Şampiyonası'na katılım kotasının birden ikiye çıkardı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Short Track Dünya Şampiyonası, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 8-10 Mart'ta gerçekleştirildi. Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Fırat Yardımcı, 56 kişi arasından 26. sırada yer almayı başardı.

Bu sonuçla Türkiye, 2020 Short Track Dünya Şampiyonası'na katılım kotasını artırarak birden ikiye çıkardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:09 Kaynak: AA

Bulgaristan, Dünya Şampiyonası, Türkiye, Spor
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