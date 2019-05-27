Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliğinden basına iftar

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliğinden basına iftar

3 saat önce

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliği, yerel medya mensuplarına iftar verdi.

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliğinden basına iftar, System.String[]
Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliği, yerel medya mensuplarına iftar verdi.
Yeni Cakarta Büyükelçisi Mahmut Erol Kılıç'ın, ülkedeki çeşitli kurum ve yetkililer ile tanışma amaçlı bir otelde düzenlediği iftar programına, yerel televizyon ve gazete temsilcileri katıldı.
Büyükelçi Kılıç, yemeğe katılan Metro televizyonu, Kompas, Tempo, Jakarta Post ve Republika gazetesi gibi ülkenin önde gelen medya kuruluşlarının temsilcilerine Türkiye'nin kültürel zenginlikleri ve çeşitli konularda bilgi verdi.
Türk tasavvuf musikisi eşliğinde gerçekleştirilen iftar programında, davetlilere Türk yemekleri ikram edildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:51 Kaynak: AA
Türkiye, Jakarta, Güncel
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