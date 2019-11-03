"Türkiye'nin çalışmalarını uzaktan değerlendirenlere gerçekleri anlatacağız"

Dünya Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA) Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu, dış basında Türkiye' yönelik propaganda yapıldığını belirterek, "Böyle bir şey yapabilecek bir ülke hiç 3,5 milyon mülteciyi yıllardır barındırır mı? Üstelik bunların 2 milyonu çocuk. İstanbul'da uluslararası katılımla büyük bir toplantı düzenleyeceğiz. Türkiye'nin yaptığı çalışmaları uzaktan değerlendirenlere ve tüm dünyaya gerçekleri anlatmaya devam edeceğiz." dedi.

IPA'dan yapılan açıklamaya göre, Kerem Hasanoğlu ev sahipliğinde Mağusa'da 63. Türkiye Milli Pediatri Kongresi düzenlendi. Kongrenin gala gecesinde şarkıcı Hadise sahne aldı.

Hasanoğlu, Hadise'nin 2 yıldır çocuklarla ilgili çalışmalara arka planda destek verdiğini ve dünya çocukları için manevi ablalık yaptığını anlattı.

Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye'ye yönelik kara propaganda yapıldığına değen Hasanoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin sivilleri hedef aldığına yönelik propaganda yapılıyor dış basında. Böyle bir şey yapabilecek bir ülke hiç 3,5 milyon mülteciyi yıllardır barındırır mı? Üstelik bunların 2 milyonu çocuk. Türkiye güvenli bölge oluşturmaya çalışırken böyle bir propagandaya maruz kalıyor. İşte bu yüzden önümüzdeki günlerde İstanbul'da uluslararası katılımla büyük bir toplantı düzenleyeceğiz. Türkiye'nin yaptığı çalışmaları uzaktan değerlendirenlere ve tüm dünyaya gerçekleri anlatmaya devam edeceğiz."

Hadise de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sığınmacılara sahip çıktığını vurgulayarak, "Türkiye, ten rengine, nereden geldiklerine bakmadan onlara kollarını açtı. Bize tepki gösteren ülkeler, bizi takdir etsinler, alkışlasınlar sadece. Bu çocuklar annelerini, babalarını, her şeylerini kaybetmiş çocuklar. Biz ülke olarak onlara anne-baba oluyoruz. Onların geleceğini bir tek Türkiye düşünüyor. İşte bu yüzden ben ülkemle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.