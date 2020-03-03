"Türkiye'nin canları"nı koruyacak projelere WWF Türkiye desteği

WWF Türkiye-Doğal Hayatı Koruma Vakfı, ülke genelinde tehlike altındaki türlerin korunabilmesi amacıyla projeler yürüten sivil toplum kuruluşlarına, "Türkiye'nin Canı Küçük Destek Programı" kapsamında hem maddi veriyor hem de bilimsel destek sağlıyor.

AA muhabirinin WWF Türkiye yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Türkiye'de 68'i kritik tehlikede, 104'ü tehlikede ve 124'ü hassas olmak üzere 296 tehdit altında tür bulunuyor. Kafkas leoparı, yaban koyunu, dağ ceylanı, Akdeniz foku, küçük akbaba, ulu doğan, şah kartal, Toros kurbağası Türkiye'de tehdit altındaki türler arasında yer alıyor.

Nesli tükenmekte olan türleri koruyabilmek için çeşitli programlar hayata geçiren WWF Türkiye'nin yerel bazda yürüttüğü programlardan biri de "Türkiye'nin Canı Küçük Destek Programı".

Program hakkında AA muhabirine bilgi veren WWF Türkiye Kıdemli İletişim Uzmanı Gül Türün, ülkenin sahip olduğu biyolojik çeşitliliğin korunması için yerel sivil toplum kuruluşlarının girişimlerini teşvik etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Program çerçevesinde 2011'den bu yana 13 projenin başarıyla tamamlandığını kaydeden Türün, WWF-Türkiye tarafından yapılan çağrının ardından programa başvuruda bulunan projelerin akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, basın, kamu ve özel sektör temsilcilerinden oluşan seçici kurul tarafından değerlendirildiğini ifade etti.

Türün, program kapsamında bölgelerinde kaybolmaya yüz tutmuş canlı türlerinin korunması için çalışan yerel sivil toplum kuruluşlarının projelerine hem maddi hem de bilimsel destek sağladıklarını bildirdi.

Bireyler ve kurumların da Türkiye'nin Canı Küçük Destek Programı'na bağışta bulunabildiklerine değinen Türün, "Bir taraftan projeler hayata geçirilirken diğer taraftan bireylerden ve kurumlardan gelen desteklerle Türkiye'nin Canı Destek Havuzu'nda kaynak birikimi devam ediyor." dedi.

Destek alan örnek projeler

Desteklemeye değer gören projelerden örnekler de veren Gül Türün, Fethiye Tanıtım Eğitim Kültür ve Çevre Vakfı (FETAV) tarafından, Akgöl'de yaşayan su samuru türünü kayıt altına almayı ve ekolojik bulgular elde etmeyi amaçlayan "Akgöl: Su Samurlarının Işıklar Ülkesindeki Son Yuvası" adlı projenin desteklemeye değer bulunduğunu dile getirdi.

Biyoçeşitlilik Çalışmaları Derneği (BİÇED) tarafından yürütülen, "Bir Bozkır Kuşu Hikayesi: Şah Kartal Projesi"nin de desteklemeye değer bulunduğuna değinen Türün, şunları söyledi:

"Proje, Trakya ve Bolu çevresinde bulunan şah kartalların korunması ve nesillerinin devam edebilmesi için yörede yaşayan insanları bilinçlendirmeyi ve ilgili kurumlarla işbirlikleri geliştirmeyi hedefliyor. Dernek, şah kartallarının üreme alanlarındaki tehditleri belirleyerek, Tekirdağ, Kırklareli ve Bolu'da bulunan 4 avcı derneğinin üyelerine, 10 köydeki ilköğretim öğrencilerine, bölgedeki çiftçilere, elektrik dağıtım firmalarının saha ekiplerine şah kartalını korumaya yönelik eğitimler verecek."