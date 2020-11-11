Türkiye'nin canlı ve minarel türleri bu müzede sergileniyor - Son Dakika

Türkiye'nin canlı ve minarel türleri bu müzede sergileniyor

11.11.2020 09:24

- Türkiye'nin canlı ve minarel türleri bu müzede sergileniyor Türkiye'nin ilk doğa tarih müzesi olma özelliği taşıyan Erzincan'ın Kemaliye ilçesindeki Prof. Dr.

- Türkiye'nin canlı ve minarel türleri bu müzede sergileniyor

ERZİNCAN - Türkiye'nin ilk doğa tarih müzesi olma özelliği taşıyan Erzincan'ın Kemaliye ilçesindeki Prof. Dr. Ali Demirsoy Doğa Tarihi Müzesi, başta Kemaliye olmak üzere Erzincan ve yurt genelinden canlı ve minarel türlerine ait yaklaşık 5 bin çeşit materyali sergiliyor.

Erzincan Kemaliye'deki Prof. Dr. Ali Demirsoy Doğa Tarihi Müzesi, Kemaliyeli olan, Prof. Dr. Ali Demirsoy'un katkıları ile kuruldu. Müzeyle ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Prof. Dr. Ali Demirsoy Doğa Tarihi Müzesi, Kemaliye ilçesinde kurulan ve TÜBİTAK tarafından desteklenen "Doğa Müzesinde Bilimsel Bir Gezinti" isimli proje kapsamında 2009 yılında kuruldu. Müzenin kuruluşuna Prof. Dr. Ali Demirsoy, Prof. Dr. Aydın Akbulut ve Öğ. Gör. Yusuf Durmuş öncelik etti. Bu müzede sergilenen örneklerin önemli bir kısmı yine TÜBİTAK tarafından desteklenen ve 10 ayrı üniversiteden 48 bilim insanının görev aldığı "Kemaliye ve Çevresinin Biyoçeşitlilik Açısından İncelenmesi" projesi kapsamında bölgeden toplanan jeolojik ve biyolojik örneklerden oluşmakta. Kurulduğu tarihten bugüne bölge halkı, öğrenciler ve ekoturizm açısından önemli bir ilgi odağı oldu. Ülkemizin değişik bölgelerinden ve Kemaliye çevresinden alınan mineral, taş, toprak ve her türlü jeolojik materyal MTA'daki uzmanlara teşhis ettirilerek dolabların içindeki raflarda uygun kaplarda sergilenmekte. Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelmiş mineral, kristal, toprak, kayaç örnekleri sergilenmekte. Kemaliye ve çevresinin Gastropad, Bivalvia ve Echinodermata gruplarına ait fosil örnekleri teşhis edilerek, raflarda sergilenmekte. Bir hücreli bitki ve hayvanların mikroskop altında görüntülerinin sunulduğu bir bölüm bulunmakta. Karasal ekosistemin ilk canlı gruplarından olan likenler doğal ortamına uygun habitat ortamları hazırlanarak sergilenmekte. Yine Kemaliye'den toplanan ve teşhis edilen karayosunu örnekleri sergi panolarına yerleştirilerek sunulmakta. Omurgasızların önemli bir kısmı formol ve alkol içinde kavanozlarda etiketleriyle birlikte sunulmakta. Böceklerin büyük bir kısmı, bilimsel örnek hazırlama yöntemine göre içi boşaltılıp tahnit edilmiş, özel böcek iğnelerine geçirilerek panolarda (müze görsel materyali olarak) ya da parazitlere karşı özel korumalı, çekmeli müze dolaplarında saklanmakta. Müzenin en ağırlıklı kısmını böcekler ve herbaryum materyali oluşturmakta. Bölgenin ve ülkemizin tatlısularında ve denizlerinde yaşayan balık örnekleri çeşitli kimyasal işlemlerden geçirerek (formolalkol) görsel malzemeye dönüştürülerek sergileniyor. Aynı işlem amfibiler için de yapılmıştır. Farklı türlerden oluşan amfibi örnekleri alkollü kaplar içinde ve sergi dolaplarında teşhir edilmekte. Birçok zehirli yılın türünün bulunduğu sürüngen örnekleri de aynı yöntemle görsel malzemeye dönüştürülmüştür. Özellikleri, zehirleri ve korunma önlemleri konusunda bilgiler verilmiştir. Çeşitli fırsatlarla elde edilmiş kuş örnekleri tahnit edilerek sunulmaktadır. Kemaliye ve çevresinden 200 yakın kuş türünün (bir kısmı göçücü, transit) varlığı bilinmektedir. Bu kuş türlerine ilişkin tanıtıcı resimler ve tahnit malzemeleri önemli bir eğitim malzemesi niteliği taşımakta. Türkiye'deki yırtıcıların büyük bir kısmını barındıran yörede, memeliler önemli bir yer tutmaktadır. Soyu tehdit altında olan ayı, kurt, vaşak, sansar, dağ keçisi, porsuk, sincap, yedi uyur, fındık faresi, yer sincabı, çok sayıda küçük memeli ve kemirici türleri yörenin fauna elemanları olarak müzede olanaklar içerisinde halkın ve eğitim camiasının hizmetine sunulmuştur. Çeşitli koşullar altında elde edilmiş olan büyük ve küçük memeliler tahnit edilerek üç boyutlu sergilenmiştir. Ayrıca bu memelilerin postları ve bazılarının iskeletleri de sergilenmekte ve tanıtıcı bilgi verilemekte. Kemaliye ve çevresinden teşhis edilen 1000 kadar bitkinin en az yarısı, özellikle soğanlı bitkiler görsel olarak sunulmuştur. Bitkiler müze materyali olarak preslendikten sonra kartonlara yapıştırılmıştır.

Türkiye'nin canlı ve minarel türleri bu müzede sergileniyor
Türkiye'nin canlı ve minarel türleri bu müzede sergileniyor
Türkiye'nin canlı ve minarel türleri bu müzede sergileniyor
Türkiye'nin canlı ve minarel türleri bu müzede sergileniyor

Erzincan, Kemaliye, Türkiye, Müze, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türkiye'nin canlı ve minarel türleri bu müzede sergileniyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Dünya koronavirüs aşısının arkasındaki Türk çifti konuşuyor Galatasaray'ın, Marcao'yu takasta kullanarak Sörloth'u kadrosuna katacağı iddia edildi Gaziden "savaş yanlısı" dediği Biden'a sert sözler: Sizin yüzünüzden sivilleri öldürdük Tüm dünyayı umutlandıran koronavirüs aşısının -80 derecede saklanması gerekiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 Bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Ezgi Mola'ya temizlik taktiği verdiği takipçisinden güldüren cevap: Sayende dayak yemekten kurtulacağım Çukur'da bomba transfer! Diziye katılan yeni isim dengeleri değiştirecek Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi
BDDK'dan yeni normalleşme adımı! Swap limitlerinde esnemeye gidildi BDDK'dan yeni normalleşme adımı! Swap limitlerinde esnemeye gidildi         
09:29
İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında yüzlerce yıllık yeraltı mağarası bulundu İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında yüzlerce yıllık yeraltı mağarası bulundu         
09:03
Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler         
08:40
13 yıl önce hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor 13 yıl önce hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor         
08:17
Tarihi zaferde dikkat çeken detay! Azerbaycan ve Türkiye arasında kesintisiz kara bağlantısı sağlanacak Tarihi zaferde dikkat çeken detay! Azerbaycan ve Türkiye arasında kesintisiz kara bağlantısı sağlanacak         
07:43
Biden'dan yolsuzluk iddialarına sığınan Trump'a cevap: Yenilgiyi kabul etmemesi utanç verici Biden'dan yolsuzluk iddialarına sığınan Trump'a cevap: Yenilgiyi kabul etmemesi utanç verici         
06:53
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun         
00:11
Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu         
22:15
Pfizer aşı testlerine katılan gönüllüler yan etkilerini anlattı: Ağır bir halsizlik vardı Pfizer aşı testlerine katılan gönüllüler yan etkilerini anlattı: Ağır bir halsizlik vardı         
21:55
Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir         
20:08
FETÖ firarisi, kömür kırma makinesinin içinde yakalandı FETÖ firarisi, kömür kırma makinesinin içinde yakalandı         
18:57
Eşinin iç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocayla ilgili iğrenç detaylar! 5 yaşındaki çocuklarına söyledikleri şoke etti Eşinin iç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocayla ilgili iğrenç detaylar! 5 yaşındaki çocuklarına söyledikleri şoke etti         
17:49
17 gündür kayıp olarak aranan yaşlı çiftin cansız bedenleri rögarda bulundu 17 gündür kayıp olarak aranan yaşlı çiftin cansız bedenleri rögarda bulundu         
17:48
Hadise makyajsız pozunu paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aşk yaramış Hadise makyajsız pozunu paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aşk yaramış         
13:36
Muhabirin zor anları! NTV'nin 10 Kasım yayınını zorla kestirdiler Muhabirin zor anları! NTV'nin 10 Kasım yayınını zorla kestirdiler         
13:18
İp atlarken düşen genç kızın hazin sonu! Kurtarılamadı İp atlarken düşen genç kızın hazin sonu! Kurtarılamadı         
13:16
Rusya'nın Rusya'nın "Masada istemiyoruz" dediği Türkiye'den karşı hamle geldi: Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız         
12:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 09:44:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin canlı ve minarel türleri bu müzede sergileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei