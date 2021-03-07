"Türkiye'nin çatısı" Ağrı Dağı karla kaplı görüntüsüyle büyülüyor - Son Dakika

"Türkiye'nin çatısı" Ağrı Dağı karla kaplı görüntüsüyle büyülüyor
07.03.2021 12:45
"Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı ile yanındaki küçük Ağrı Dağı, karla kaplı görüntüsüyle büyülüyor.
" Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı ile yanındaki küçük Ağrı Dağı, karla kaplı görüntüsüyle büyülüyor.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Ağrı Dağı, yılın her döneminde sahip olduğu doğal güzellikleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor.
Zirvesi sürekli karla kaplı olan Ağrı Dağı ile 3 bin 925 metre yüksekliğindeki Küçük Ağrı Dağı, havadan görüntülendi.
Her yıl binlerce turist ağırlayan Ağrı Dağı'ndaki beyaz kar örtüsü ve buzullar güzel manzaralar ortaya çıkardı.
Son Dakika Fransa'nın milyarder milletvekili Olivier Dassault helikopter kazasında hayatını kaybetti Uzun kovalamaca sonra yakalanan hırsızın çaldığı eşyalarla kendi evini döşediği ortaya çıktı Ekvator Ginesi'nde 4 ayrı patlama: 300'den fazla yaralı var, ölü sayısı bilinmiyor 92 yaşındaki kadını öldüren şahsın elindeki 3 hilal dövmesine Bahçeli'den yorum: Araştırılması hayati bir zorunluluk Güvercin uçurmak için çatıya çıkan genç, aşağı düşüp hayatını kaybetti Diyarbakır'da feci kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı Meteoroloji'den İstanbul dahil 19 il için sarı uyarı 2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu