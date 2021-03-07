"Türkiye'nin çatısı" Ağrı Dağı karla kaplı görüntüsüyle büyülüyor - Son Dakika

"Türkiye'nin çatısı" Ağrı Dağı karla kaplı görüntüsüyle büyülüyor

07.03.2021 12:45

"Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı ile yanındaki küçük Ağrı Dağı, karla kaplı görüntüsüyle büyülüyor.

" Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı ile yanındaki küçük Ağrı Dağı, karla kaplı görüntüsüyle büyülüyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Ağrı Dağı, yılın her döneminde sahip olduğu doğal güzellikleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Zirvesi sürekli karla kaplı olan Ağrı Dağı ile 3 bin 925 metre yüksekliğindeki Küçük Ağrı Dağı, havadan görüntülendi.

Her yıl binlerce turist ağırlayan Ağrı Dağı'ndaki beyaz kar örtüsü ve buzullar güzel manzaralar ortaya çıkardı.

Doğubeyazıt, Ağrı Dağı, Türkiye, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Türkiye'nin çatısı' Ağrı Dağı karla kaplı görüntüsüyle büyülüyor - Son Dakika


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