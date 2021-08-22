"Türkiye'nin çatısı" Ağrı Dağı'na kar yağdı, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı - Son Dakika

5 bin 137 metre yüksekliğiyle " Türkiye'nin çatısı" olarak anılan Ağrı Dağı, beyaza büründü. Dağın zirvesinden yaklaşık 3 bin 500 metresine kadar olan bölüme kar yağdı.

KIŞIN HABERCİSİ

Genelde Türkiye'de karın ilk yağdığı nokta Ağrı Dağı'nda kar yağması bölgede kışın habercisi olarak kabul ediliyor. Yöre halkı, Ağrı Dağı'na kar yağmasının ardından kış mevsimi için hazırlık yapıyor.

Kar sonrası dağın etekleri beyaz bürünürken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı;