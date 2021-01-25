"Türkiye'nin çatısı" kış göçmeni misafirlerini ağırlıyor - Son Dakika

" Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'nın etekleri, kışın da göçmen kuşları ağırlıyor.

Sahip olduğu 88 bin hektar alanıyla önemli yaban hayatı merkezlerinden olan ve Türkiye'nin en büyük milli parkı olma özelliğini taşıyan Ağrı Dağı Milli Parkı, yılın her ayında birbirinden farklı kuşlara ev sahipliği yapıyor. Her mevsimde farklı kuş türlerini ağırlayan milli park, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kış mevsiminde de birbirinden farklı türler için yaşam alanı oluyor. Milli park, yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da bölgede kışı geçirmeye gelen kuşlarla renklendi.

Sulak alanlar soğuk havaya rağmen kuşlarla şenleniyor

Patka, gri balıkçıl, sakar meke, çamurcun, saz tavuğu, batağan, kızıl şahin, saz delicesi ve karabatak başta olmak üzere birçok kuş türünün görülebildiği Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki sulak alanlar, bölgedeki dondurucu soğuklara rağmen canlılığını koruyor.

Iğdır Üniversitesi Kuş Merkezi (KUŞMER) Müdürü Emrah Çelik, AA muhabirine, milli parkın ilkbahar, yaz ve sonbaharda olduğu gibi kışın da kuşlara ev sahipliği yaptığını söyledi. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla yaz göçmenlerinin bölgeden ayrıldığını belirten Çelik, "Bu sefer de kış göçmenleri bölgeye geldi. Bu bölge diğer üç mevsimde olduğu gibi kışın da kuş çeşitliliği açısından önemli bir yer. Bu bölge için elmabaş ve tepeli patka önemli kış ziyaretçileri arasında yer alır." dedi.

Bazı kuş türlerinin hiç göçmeden bölgede kaldığını aktaran Çelik, "Özellikle sakar meke bu bölge için önemli bir tür. Neredeyse bütün sulak alanlarda bu türü görmek mümkün. Yeşil başlı ördek de burada kalıyor, küçük batağan, tepeli batağanlar bu bölgedeki önemli yerli türler arasındadır." diye konuştu.

- Kuş gözlemi açısından önemli bir bölge

Çelik, kuş gözlemciliğinin her geçen gün daha da geliştiğini ifade ederek Ağrı Dağı Milli Parkı'nın kuş gözlemi açısından önemine vurgu yaptı. Üniversite olarak gözlem konusunda çalışmalar yürüttüklerini aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Burası önemli bir bölge, her mevsimde burada birçok farklı tür görmek, görüntülemek mümkün. Her mevsimde gelenler, gözlemlemek isteyenler oluyor. Bizimle irtibata geçiyorlar, biz de gelen misafirlerimize alanla ilgili tanıtıcı bilgiler veriyoruz. Aradıkları türü nerede ve ne zaman görebileceklerini aktarıyoruz."