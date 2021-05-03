"Türkiye'nin Çatısı" manzarasıyla mest ediyor - Son Dakika

"Türkiye'nin Çatısı" manzarasıyla mest ediyor
03.05.2021 10:56
"Türkiye'nin Çatısı" manzarasıyla mest ediyor "Türkiye'nin Çatısı" olarak bilinen Ağrı Dağı, bahar ayında zirvesindeki beyaz örtüsüyle göz kamaştırıyor.
" Türkiye'nin Çatısı" manzarasıyla mest ediyor
AĞRI - "Türkiye'nin Çatısı" olarak bilinen Ağrı Dağı, bahar ayında zirvesindeki beyaz örtüsüyle göz kamaştırıyor.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek dağı olma özelliğini taşıyan Ağrı Dağı, bahar ayında zirvesindeki beyaz örtüsüyle adeta göz kamaştırıyor. Yol boyunca sürücülere manzarasıyla eşlik eden Ağrı Dağı, bölgedeki rengarenk çiçeklerin arasından bir başyapıt gibi yükseliyor.
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