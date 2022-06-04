'Türkiye'nin Çatısı' manzarasıyla kendine hayran bırakıyor

AĞRI - Türkiye'nin Çatısı" olarak bilinen Ağrı Dağı, zirvesindeki beyaz örtüsü ve etrafını saran bulutlarla göz kamaştırdı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek dağı olma özelliğini taşıyan Ağrı Dağı, zirvesindeki beyaz örtüsü ve etrafını çevreleyen bulutlarla adeta göz kamaştırıyor. Yol boyunca sürücülere manzarasıyla eşlik eden Ağrı Dağı, bölgede bir başyapıt gibi yükseliyor.