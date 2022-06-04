'Türkiye'nin Çatısı' manzarasıyla kendine hayran bırakıyor - Son Dakika
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'Türkiye'nin Çatısı' manzarasıyla kendine hayran bırakıyor

04.06.2022 14:29

'Türkiye'nin Çatısı' manzarasıyla kendine hayran bırakıyor Türkiye'nin Çatısı" olarak bilinen Ağrı Dağı, zirvesindeki beyaz örtüsü ve etrafını saran bulutlarla göz kamaştırdıAğrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek dağı...

'Türkiye'nin Çatısı' manzarasıyla kendine hayran bırakıyor

AĞRI - Türkiye'nin Çatısı" olarak bilinen Ağrı Dağı, zirvesindeki beyaz örtüsü ve etrafını saran bulutlarla göz kamaştırdı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek dağı olma özelliğini taşıyan Ağrı Dağı, zirvesindeki beyaz örtüsü ve etrafını çevreleyen bulutlarla adeta göz kamaştırıyor. Yol boyunca sürücülere manzarasıyla eşlik eden Ağrı Dağı, bölgede bir başyapıt gibi yükseliyor.

'Türkiye'nin Çatısı' manzarasıyla kendine hayran bırakıyor
'Türkiye'nin Çatısı' manzarasıyla kendine hayran bırakıyor
'Türkiye'nin Çatısı' manzarasıyla kendine hayran bırakıyor
'Türkiye'nin Çatısı' manzarasıyla kendine hayran bırakıyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Doğubeyazıt, Ağrı Dağı, Türkiye, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Türkiye'nin Çatısı' manzarasıyla kendine hayran bırakıyor - Son Dakika

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