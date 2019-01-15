Türkiye'nin Çatısı"Nın Görsel Şöleni Üç Ülkeden İzlenebiliyor

Türkiye'nin en yüksek dağı olan ve kar yağışı ile adeta gelinliğini giyen Ağrı Dağı'nın sunduğu görsel şölen, Türkiye'nin yanı sıra İran ve Nahçıvan'dan da izlenebiliyor.

Türkiye'nin en yüksek dağı olan ve kar yağışı ile adeta gelinliğini giyen Ağrı Dağı'nın sunduğu görsel şölen, Türkiye'nin yanı sıra İran ve Nahçıvan'dan da izlenebiliyor.



Yüksekliği nedeniyle "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen 5 bin 137 metre yüksekliğe sahip Ağrı Dağı, Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ve İran'dan da görülüyor.



Yurdun Ermenistan, Nahçıvan ve İran'a sınır noktasında bulunan ve kar yağışı ile adeta gelinliğini giyen Ağrı Dağı, görüldüğü her noktadan görsel şölen sunuyor.



AA muhabirinin Türkiye'nin Iğdır, Nahçıvan'ın Sederek ve İran'ın Bazergan kentlerinden görüntülediği dağ, doyumsuz manzaralar sundu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki Güvenli Bölge Türkiye Tarafından Oluşturulacak

Giresunlular Kenevir Ekmek İstiyor

Trump'ın Skandal Sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan Sert Yanıt: Kimse Sokak Kabadayısı Diliyle Türkiye'yi Tehdit Edemez

Yeni Yunan Savunma Bakanından Türkiye ile İşbirliği Mesajı