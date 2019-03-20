Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Çatısında Görsel Şölen

Türkiye'nin Çatısında Görsel Şölen

1 saat önce

Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı ile yanındaki Küçük Ağrı Dağı'nın zirvelerinde oluşan sis bulutu, eşsiz görüntü oluşturdu.

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Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı ile yanındaki Küçük Ağrı Dağı'nın zirvelerinde oluşan sis bulutu, eşsiz görüntü oluşturdu.


Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kar yağışının ardından oluşan sis bulutu, "Türkiye'nin çatısı" olarak anılan 5137 metre rakımlı Ağrı Dağı ile yanındaki 3925 metre yüksekliğindeki Küçük Ağrı Dağı'nın zirvelerini kapladı.

Türkiye'nin yanı sıra İran, Ermenistan ve Nahçıvan'dan da görülen Büyük ve Küçük Ağrı dağlarındaki sis tabakası sebebiyle güzel manzara ortaya çıktı.


Genellikle Büyük Ağrı Dağı'nın zirvesinde oluşan sis bulutunun Küçük Ağrı Dağı'nda da oluşması izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayıp dünyaca ünlü dağcıların tırmanış yaptığı Ağrı Dağı'ndaki bu doğa olayı, genellikle karlı veya yağmurlu havanın son bulduğu bahar aylarında yaşanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:03 Kaynak: AA

Doğubeyazıt, Ağrı Dağı, Ağrı, Türkiye, Güncel
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