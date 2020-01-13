Türkiye'nin çekici ihracatı 2019'da rekora yaklaştı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin çekici ihracatı 2019'da rekora yaklaştı - Son Dakika Ekonomi

Türkiye'nin çekici ihracatı 2019'da rekora yaklaştı

6 saat önce

Türkiye, geçen yıl 869 milyon 803 bin dolarlık çekici ihracatı gerçekleştirerek, bu sektörde 2018'den sonra tüm zamanların ikinci en yüksek dış satım rakamına ulaştı.

Türkiye'nin çekici ihracatı 2019'da rekora yaklaştı, System.String[]

Türkiye, geçen yıl 869 milyon 803 bin dolarlık çekici ihracatı gerçekleştirerek, bu sektörde 2018'den sonra tüm zamanların ikinci en yüksek dış satım rakamına ulaştı.

AA muhabirinin, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) aldığı bilgiye göre, otomotiv sektörü 2019 yılını 30,6 milyar dolarlık dış satımla kapattı.


Otomotiv sektörünün alt gruplarından olan çekicinin dış satımı, geçen sene 2018'e kıyasla yüzde 4,82 azalsa da Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci dönemi olarak kayıtlara geçti.

En fazla ihracat Almanya, Fransa ve Polonya'ya

Türkiye'de üretilen çekiciler, geçen sene çoğunlukla Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gönderildi. Bu ülkelerin başında ise yüzde 64'lük payla Almanya, Fransa ve Polonya geldi.


Almanya'ya 318 milyon 431 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu ülkeye yapılan dış satımda 2018'e göre yüzde 13'lük düşüş görüldü.

Almanya'nın ardından en fazla çekici Fransa'ya satıldı. Bu ülkeye 120 milyon 916 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Sıralamada 3'üncü olan Polonya'ya ise 118 milyon 767 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Irak ve Çekya'ya dış satımda artış

Irak'a 2019'da yapılan çekici ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 119,74 artarak 19 milyon 444 bin dolara yükseldi.

Bu ülkeden sonra en fazla dış satım artışının yaşandığı Çekya'ya ihracat 2018'de 15 milyon 875 bin dolar iken, geçen yıl yüzde 53,49 yükselişle 24 milyon 367 bin dolara çıktı.

Çekici ürün grubunda son 10 yılın ihracat rakamları şöyle:

Yıl Satış (milyon dolar)
2010 74,1
2011 148,9
2012 73,6
2013 73,6
2014 43,1
2015 53,6
2016 318
2017 439
2018 914
2019 869

Almanya, İhracat, Türkiye, Fransa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'de en çok güvenilen dünya lideri Putin oldu
Haluk Levent, söz verdiği kas hastası Gökdeniz'e evinde konser verdi Türkiye'nin ilk ruhsatlı kadın çilingiri 30 yıldır müşterilerini şaşırtıyor Lüks ve ultra lüks otomobil satışlarında rakamlar belli oldu! Geçen sene 20 Ferrari satıldı

Son Dakika Haberleri
17:39 BUSEB, Gemlik’te bin dönüme talip - Son Dakika Ekonomi
17:35 Altın fiyatları ABD-Çin anlaşması öncesi yatay - Son Dakika Ekonomi
17:28 Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika Ekonomi
17:22 Kapalıçarşı'da altın - Son Dakika Ekonomi
17:12 Altının kilogramı 292 bin 900 liraya yükseldi - Son Dakika Ekonomi
16:28 İBB Meclisi'nde gergin anlar! AK Partili meclis üyesi, İYİ Partili ismin üzerine yürüdü - Son Dakika Ekonomi
15:27 Yerli otomobil fabrikasının kurulacağı Gemlik'te arsa fiyatları yarı yarıya arttı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 17:48:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin çekici ihracatı 2019'da rekora yaklaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]