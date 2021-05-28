Türkiye'nin çeltik ihtiyacının yarısına yakınının karşılandığı Edirne'de ekim mesaisinin sonuna gelindi - Son Dakika

Türkiye'nin çeltik ihtiyacının yüzde 44'ünün karşılandığı Edirne'de çeltik ekiminde sona gelinirken, 2021 sezonunda 500 bin dönümden fazla alanda ekim yapıldı.

Verimi ve getirisi dolayısıyla kentte "beyaz altın" olarak anılan çeltik için mayıs ayı başında ekim mesaisine başlayan Edirneli üreticiler, binlerce dönümlük alanda çeltik tohumunu toprakla buluşturdu.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine, kent genelinde çeltik ekimlerinin büyük bölümünün tamamlandığını söyledi.

Nisan ayıyla birlikte çeltik tavalarını hazırlayan üreticilerin ekim mesaisinin sorunsuz şekilde gerçekleştiğini belirten Arabacı, "Ekimler genel olarak tamamlandı. Bazı suyun çıkmadığı bölgelerde, çamur olan yerlerde ekim devam ediyor. Haziran ayının ilk haftasıyla tamamlanacak. Şu anda ekimlerin yaklaşık yüzde 85'inin tamamlandığını söyleyebiliriz." dedi.

Arabacı, Edirne'nin çeltik üretiminde Türkiye'de birinci sırada olduğunu ve dünya standartlarında üretim yapıldığını vurguladı.

Çeltik üretiminde başarılı bir il olduklarına dikkati çeken Arabacı, şunları kaydetti:

"Bölgemiz için çok önemli bir ürün. Ciddi ekilişiler yapılıyor. Ekim alanları yıllara göre değişebiliyor. Bazı sulama alanları barajlardan oluyor. 480-520 bin dönüm arasında değişiyor. Bu yıl da 500 bin dönümden fazla alanda ekim yapıldı. Şu an için bir sorun yok. Hazırlıklarımızı yaptık ve umudumuzu toprağa attık. İnşallah önümüzdeki günlerde de ilaçlama ve gübrelemeyle sorunsuz devam ederiz. Bol ve bereketli bir sezon olacağını ümit ediyorum."