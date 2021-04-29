Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğunun Yeni Hizmet Binası Açıldı- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: - "bize Tarih Dersi Vermeye Kalkanların Asala Terörüne... - Son Dakika

Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğunun Yeni Hizmet Binası Açıldı- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: - "bize Tarih Dersi Vermeye Kalkanların Asala Terörüne...

29.04.2021 22:14

- Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğunun yeni hizmet binası açıldı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bize tarih dersi vermeye kalkanların ASALA terörüne gözlerini kapamaları tam bir ikiyüzlülüktür" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Cenevre'de Türkiye'nin...

- Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğunun yeni hizmet binası açıldı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

"Bize tarih dersi vermeye kalkanların ASALA terörüne gözlerini kapamaları tam bir ikiyüzlülüktür"

CENEVRE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Cenevre'de Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğunun yeni hizmet binasını hizmete açtı. Çavuşoğlu, "Bize tarih dersi vermeye kalkanların ASALA terörüne gözlerini kapamaları tam bir ikiyüzlülüktür" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM öncülüğünde gerçekleştirilen 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konferansına katılmak üzere geldiği İsviçre'nin Cenevre kentinde temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğunun yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, törende yaptığı konuşmada KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ersan Saner ve heyetlerinin açılışa katılmasından büyük onur duyduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiğini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Cenevre bizim de sık sık geldiğimiz, 36 uluslararası örgüt ve 300'den fazla STK'ya ev sahipliği yapan önemli bir şehir. Cenevre Başkonsolosluğumuz burada yaşayan vatandaşlarımıza hizmet verebilmek için ve ikili ilişkilerimizi geliştirmek için 1898'de açıldı ve İsviçre'deki ilk temsilciliğimiz olmuştur. Bir önceki binasında arkadaşımızın fedakarca çalışmaları ile vatandaşlarımıza hizmet veriyordu" ifadelerini kullandı.

"Hizmetleri aksatmadan tüm arkadaşlarımızla çalışmaya devam ediyoruz"

Bölgede yaşayan 30 bine yakın Türk vatandaşı olduğunu ve Türk vatandaşlarının Türkiye'yi başarı ile temsil ettiklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Bizim büyükelçiliğimize, misyonumuza da her türlü desteği veriyorlar. Onlara ne kadar gurur duysak, ne kadar teşekkür etsek azdır. Amacımız yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın hizmet kalitesini arttırmak. Bu binaya taşınmamızın sebebi de budur" dedi.

Hizmetin kalitesinin ve hızının arttırılması için çalışmaların sürdüğünü dile getiren Çavuşoğlu, "2020 yılında 1.5 milyona yakın konsolosluk hizmeti verdik. Bu yıl ise 500 bini şimdiden geçtik. Pandemi bizi durduramadı, hizmetleri aksatmadan tüm arkadaşlarımızla çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Belgelere Ankara'dan mektupla ulaşmak yerine dijital olarak ulaşılabileceğini sözlerine ekleyen Çavuşoğlu, "İçinde bulunduğumuz salon ASALA tarafından 1981'de şehit edilen Başkonsolosluk Sekreteri Mehmet Savaş Yergüz'ün adını taşıyor. Şehadet mertebesine erişen kahramanlarımızdan biridir Mehmet Savaş Yergüz. 80'li yıllarda benim de diplomat olma kararı almama sebep olan cinayetler, ASALA'nın saldırıları ve diplomatlarımızın şehit olmasıdır. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi bir kere daha anıyoruz. Bize tarih dersi vermeye kalkanların ASALA terörüne gözlerini kapamaları tam bir ikiyüzlülüktür. Bunun son örneğini ABD'de gördük. Los Angeles'ta bir diplomatımızı şehit eden teröristin geçtiğimiz aylarda serbest bırakılmasına göz yumdular ve sonrasında yapılan açıklama malumuz" dedi.

Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğunun Yeni Hizmet Binası Açıldı- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: - bize Tarih Dersi Vermeye Kalkanların Asala Terörüne...
Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğunun Yeni Hizmet Binası Açıldı- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: - bize Tarih Dersi Vermeye Kalkanların Asala Terörüne...
Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğunun Yeni Hizmet Binası Açıldı- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: - bize Tarih Dersi Vermeye Kalkanların Asala Terörüne...
Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğunun Yeni Hizmet Binası Açıldı- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: - bize Tarih Dersi Vermeye Kalkanların Asala Terörüne...

Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre, Türkiye, Cenevre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğunun Yeni Hizmet Binası Açıldı- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: - 'bize Tarih Dersi Vermeye Kalkanların Asala Terörüne... - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğunun Yeni Hizmet Binası Açıldı- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: - "bize Tarih Dersi Vermeye Kalkanların Asala Terörüne... - Son Dakika
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