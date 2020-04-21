Türkiye'nin çevrim içi tanıtım sitesi açıldı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Türkiye'nin çevrim içi tanıtım sitesi açıldı - Son Dakika Magazin

Türkiye'nin çevrim içi tanıtım sitesi açıldı

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, gezginlerin önemli kısmının evlerinde olduğu bu dönemde açılan "www.liveturkey.

Türkiye'nin çevrim içi tanıtım sitesi açıldı, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, gezginlerin önemli kısmının evlerinde olduğu bu dönemde açılan "www.liveturkey.com" internet sitesi aracılığıyla Türkiye'ye dair kültürden sanata, tarihten spora, gastronomiden eğlenceye kadar pek çok deneyimi, çoğu zaman canlı yayınlarla ziyaretçilerin ekranlarına taşınacağı belirtildi.


Yabancı turistlerin Türkiye'ye ilişkin merak ettikleri ve özledikleri deneyimleri bir araya getiren internet sitesinin, Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği çevrim içi sanat etkinliklerini dünyaya ulaştıracağı da aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Ünlü şeflerin katılımıyla Türk yemeklerinin yapım videolarını yayınlayacak site, önemli müzelerimizin sanal turlarına yönlendirecek, Türkiye'de yapılabilen macera ve doğa sporları için bir tanıtım platformu olarak ülkemize seyahatle ilgili ilham verecek. Ayrıca, 'liveturkey.com' adresinde küresel turizm tüketicilerine evlerinde geçirdikleri süre boyunca Türkiye'yi deneyimleme fırsatları sunulacak."

Türkiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 04:33 

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