Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliğinde Türk kahvaltı kültürü tanıtıldı - Son Dakika
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Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliğinde Türk kahvaltı kültürü tanıtıldı

06.06.2022 15:13

Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliğinde düzenlenen "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliğinde, Türk kahvaltı kültürü tanıtıldı.

Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliğinde düzenlenen "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliğinde, Türk kahvaltı kültürü tanıtıldı.

Büyükelçilik binasının bahçesinde gerçekleştirilen programda, Türk kahvaltısı, Cezayirli davetlilerin beğenisine sunuldu.

Davetliler; gözleme, sigara böreği, poğaça, peynir, zeytin ve reçel çeşitlerinden oluşan Türk kahvaltısının birbirinden güzel lezzetlerini tatma imkanı buldu.

Cezayirli zanaatkarlar Anadolu lezzetlerini tattı

Kahvaltı sonrası AA muhabirine konuşan Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş, "Dünya Kahvaltı Günü" kapsamında programa davet edilen Cezayirli zanaatkarlara, Türk kahvaltısı ve Anadolu lezzetlerinin tanıtıldığını söyledi.

Göktaş, programda davetlilere iki ülkenin ortak mutfak kültüründen menemenin yanı sıra Anadolu lezzetlerinden gözleme, poğaça ve sigara böreğinin de ikram edildiğini kaydetti.

Cezayir'in kahvaltı kültürünün Türkiye'den farklı olduğuna işaret eden Göktaş, "Onlar genelde kahvaltıyı şekerli yani biraz daha tatlı bazlı tüketiyorlar." diye konuştu

Göktaş, etkinliğe özellikle Cezayirli el sanatları ustalarının davet edildiğini, ev bütçesine katkı sağlayan bu zanaatkarların el yapımı boya, seramik, mercan kolye ve tespih ürettiklerini ifade etti.

Türk kahvaltısı tüm dünyada biliniyor

Etkinliğe katılan davetlilerden Cezayirli Abdulmalik Rubi, Türk kahvaltısının tüm dünyada tanındığını söyledi.

Türk kahvaltısının tatlı ve tuzlu birçok lezzeti içinde bulundurduğunu belirten Rubi, bunların Türk kahvaltısını zengin hale getirdiğini vurguladı.

Kahvaltıda tattığı bazı lezzetlerin Cezayir'de de benzer şekillerinin bulunduğunu dile getiren Rubi, "Cezayir kahvaltı kültürü biraz daha farklı olsa bile, Türk kahvaltısındaki bazı tatlar bizdeki öğle ve akşam yemeklerinde yapılan yemeklere benziyor." dedi.

Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliğinde Türk kahvaltı kültürü tanıtıldı
Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliğinde Türk kahvaltı kültürü tanıtıldı
Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliğinde Türk kahvaltı kültürü tanıtıldı
Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliğinde Türk kahvaltı kültürü tanıtıldı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliğinde Türk kahvaltı kültürü tanıtıldı - Son Dakika

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