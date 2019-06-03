Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Cibuti'de inşa ettiği Dostluk Barajı'nda mutlu son
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Türkiye'nin Cibuti'de inşa ettiği Dostluk Barajı'nda mutlu son

1 dakika önce

Türkiye ve Cibuti arasındaki dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesi ve işbirliğinin artırılması maksadıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Cibuti'de inşası sürdürülen Ambouli Dostluk Barajı tamamlandı.

Türkiye'nin Cibuti'de inşa ettiği Dostluk Barajı'nda mutlu son, System.String[]
Türkiye ve Cibuti arasındaki dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesi ve işbirliğinin artırılması maksadıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Cibuti'de inşası sürdürülen Ambouli Dostluk Barajı tamamlandı.

13 Mayıs 2014 tarihinde Ankara'da Türkiye ve Cibuti arasında "Su Alanında İşbirliği Anlaşması" imzalanmış, anlaşma esas alınarak Cibuti nüfusunun yüzde 75'inin yaşadığı başkent Cibuti'yi taşkınlardan korumak amacıyla Ambouli Nehri üzerinde bir baraj yapımı konusunda mutabık kalınmıştı. Bu doğrultuda projelendirilen Ambouli QUEAH (Dostluk) P-17 Barajı'nın inşası için hibe anlaşması ise iki ülke arasında 24 Temmuz 2016 tarihinde imzalanmıştı. 71 metre yükseklikte ve 16 milyon euro bedelle inşa edilecek barajın 24 Nisan 2017 tarihinde yer teslimi yapılmış, barajın kazı çalışmalarına başlanmıştı. Bu çerçevede Türk ve yerel işçilerin çalıştığı barajın gövde dolgusu tamamlandı. Barajın su tutarak hizmete başlaması ile bölgedeki insanlara içme ve kullanma suyu temin edilecek. Ayrıca baraj Cibuti nüfusunun yüzde 75'inin yaşadığı başkent Cibuti'yi de taşkın zararlarından koruyacak. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:39 Kaynak: İHA
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