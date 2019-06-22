Türkiye'nin Çin'e kiraz ihracatının önü açıldı
1 saat önce
Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Önen, Türkiye ile Çin arasında "Türk Kirazlarının Çin'e İhraç Edilmesine Yönelik Bitki Sağlığı Gereklilikleri Protokolü"nün yürürlüğe girdiğini belirterek, "1,3 milyar dolarlık Çin kiraz pazarına erişimin önündeki engeller kaldırıldı.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 03:53
'nin Pekin
Büyükelçisi Önen, Türkiye ile Çin arasında "Türk Kirazlarının Çin'e İhraç Edilmesine Yönelik Bitki Sağlığı Gereklilikleri Protokolü"nün yürürlüğe girdiğini belirterek, "1,3 milyar dolarlık Çin kiraz pazarına erişimin önündeki engeller kaldırıldı." dedi.
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