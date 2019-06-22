Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Çin'e kiraz ihracatının önü açıldı
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Türkiye'nin Çin'e kiraz ihracatının önü açıldı

1 saat önce

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Önen, Türkiye ile Çin arasında "Türk Kirazlarının Çin'e İhraç Edilmesine Yönelik Bitki Sağlığı Gereklilikleri Protokolü"nün yürürlüğe girdiğini belirterek, "1,3 milyar dolarlık Çin kiraz pazarına erişimin önündeki engeller kaldırıldı.

Türkiye'nin Çin'e kiraz ihracatının önü açıldı, System.String[]
Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Önen, Türkiye ile Çin arasında "Türk Kirazlarının Çin'e İhraç Edilmesine Yönelik Bitki Sağlığı Gereklilikleri Protokolü"nün yürürlüğe girdiğini belirterek, "1,3 milyar dolarlık Çin kiraz pazarına erişimin önündeki engeller kaldırıldı." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 03:53 
Kiraz, Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Ekonomi
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