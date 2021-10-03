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TÜRKİYE'NİN ÇİN'İN TEKELİNİ KIRMAK İÇİN KURDUĞU 'OYUNCAK OSB'YE YOĞUN İLGİ - Son Dakika

TÜRKİYE'NİN ÇİN'İN TEKELİNİ KIRMAK İÇİN KURDUĞU 'OYUNCAK OSB'YE YOĞUN İLGİ

03.10.2021 11:27

TÜRKİYE Oyuncak Kooperatifi (TOY-KOOP), dünyada Çin'in tekelini kırıp, yerli ve milli üretime geçmek için Kırklareli'nin Vize ilçesine Oyuncakçılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kuruyor.

TÜRKİYE Oyuncak Kooperatifi (TOY-KOOP), dünyada Çin'in tekelini kırıp, yerli ve milli üretime geçmek için Kırklareli'nin Vize ilçesine Oyuncakçılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kuruyor. TOY-KOOP Başkanı Ender Mıcık, dünyadaki 120 milyar dolarlık oyuncak ticaret hacminin 57 milyar dolarına Çin'in tek başına sahip olduğunu belirterek Şu an Çinli firmalar bile Türkiye'den, bizim buradan yer fiyatları sormakta dedi.

Yerli üretime geçmek için Kırklareli'nin Vize ilçesine kurulacak Oyuncakçılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin inşaat çalışmaları sürüyor. Bölgede incelemeler yapan TOY- KOOP Başkanı Ender Mıcık, OSB'ye diğer ülke oyuncak firmalarının da yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Mıcık Ülkenin bulunduğu jeopolitik durum, artı Çin'deki navlun fiyatlarının yükselmesi, Türkiye'yi şu anda aslında ucuz bir pazar haline getirdi. Bundan dolayı da şu anda Avrupa'dan, Amerika'dan, Brezilya'dan, Arjantin'den, dünyanın her tarafından yoğun bir ilgi alaka var. ve sektörümüz üretimde şu anda ihracata yetişemiyor. Bu da Türkiye'nin aslında ileriye dönük bu kümeleşmeyle şu andaki ihracat rakamlarını 3-5 sene içinde 5 milyar, 6 milyar dolarlara çıkartacak gibi gözüküyor. Bunun sebebi ise Türkiye'nin jeopolitik durumu, pazara yakın olması. Bugün Avrupa Birliği'nin dünyadan ithal ettiği oyuncak sadece 30 milyar dolar. Gümrüksüz olarak buraya ulaşabilecek seviyedeyiz. Şu an Çinli firmalar bile Türkiye'den, bizim buradan yer fiyatları sormakta. Nasıl burada bir üretim yapabileceklerini, işçi maliyetlerini bizden sürekli istiyorlar. Bununla alakalı da şu an görüşmelerimiz devam ediyor dedi.

'REKABETÇİ BİR SEKTÖR ORTAYA ÇIKARTMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Çin'den sonra dünyada ikinci kümeleşmeyi yapmayı planladıklarını belirten Mıcık, şunları söyledi

Aslında Çin kümeleşme olarak bunu başarmış ve dünyada 120 milyar dolar dünyanın oyuncak ticareti hacmi var. İthalat hacmi var. Bunun 57 milyar dolarını Çin tek başına karşılıyor. Bu da tabii kümeleşmeyle, belli bölgede. Bizde şu anda bunu sağlayarak, dünyada ikinci bu kümeleşmeyi yaparak, ikinci bir rekabetçi sektör ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Bunun da şu andaki gelen veriler şöyle söyleyeyim; bize İtalya'dan, yurt dışından müşteriler geliyor. Bunların konuştukları şu; artık tek sepete yumurta koymayacağız. Pandemi dönemi veya olağanüstü durumlardan dolayı ithalatta sıkıntı yaşadıklarını ve ürünleri kendi müşterileri sunamadıklarından bahsettiler. Yumurtaları iki sepete koyacağını, bunun bir tanesinin Türkiye olacağını, hatta geçen bir İtalyan müşterimiz üretimle alakalı siparişlerinin yüzde 35'ini Türkiye'ye kaydıracağını söyledi. Bu bizim şu anda doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Pandemi döneminde uluslararası firmalarla da görüştük. Türkiye'de şu anda standartlara uygun firmaların az olduğunu, onların da görüştükleri firmaların da zaten mal yetiştiremediğini, kendilerine özel ürün yapmayacaklarını söyledi. Ama burada bunu sağladığımız zaman uluslararası standartlara göre, fabrikalar olacağından dolayı artı dünyadaki büyük markalara fason üretim yapacağımızdan, 10 seneye burası ihracat açısında 20-30 milyar doları bulabileceğini düşünüyoruz. Sektörün en büyük üretici firmasında 1300 kişi çalışıyor. Tek firmanın çalıştırdığı. Diğer firmalar da 300, 500 en az kapasitesi bu şekilde. Çünkü el emeği yoğun bir sektör bu sektör.

'PLASTİK OYUNCAKLARA RAĞBET ARTTI'

Mıcık, şöyle devam etti

Bizim üretimlerimizde bacasız sanayi şeklinde yapılmakta. ve aynı zamanda hiçbir atık dışarıya çıkmamakta. Çünkü kırılan ürünler, tekrar makineler çalıştırılarak aynı zamanda tekrar plastik haline dönüşmekte. ve de buradan oyuncakların sağlıklı bir şekilde çıkmasına sebebiyet vermektedir. Bundan dolayı çevreye hiçbir sıkıntısı olmayan bacasız sanayi olan ve ülke ekonomisine ileriye dönük katma değer sağlayacak. Aynı zamanda biliyorsunuz, ülkemizin sürekli işsizlik oranlarından bahsedilmekte. Oyuncak sektörü el emeği yoğun bir sektör. Bu da işsizliğe aslında büyük bir çözüm olarak görülmektedir.

Türkiye'de en çok plastik oyuncaklara rağbetin arttığını söyleyen Mıcık, Şu anda Türkiye'deki üretim sektörü daha çok plastik oyuncak üzerine yoğunlaşmakta ve bunlarla alakalı son dönemde doların artışı, ek vergilerle birlikte de içerideki üretim ivme kazandı. Şu anda üretilen her türlü ürünlere üreticiler yetişememekte. Şu anda sektör yine hızlı. Pandemi döneminde daha çok grup, oyunları ön plandaydı. Şu anda çocuğun dışarıda olduğu, havaların daha iyi olmasıyla beraber diğer oyun grupları da çok hızlı bir şekilde tüketilmekte dedi.

TÜRKİYE'NİN ÇİN'İN TEKELİNİ KIRMAK İÇİN KURDUĞU 'OYUNCAK OSB'YE YOĞUN İLGİ
TÜRKİYE'NİN ÇİN'İN TEKELİNİ KIRMAK İÇİN KURDUĞU 'OYUNCAK OSB'YE YOĞUN İLGİ
TÜRKİYE'NİN ÇİN'İN TEKELİNİ KIRMAK İÇİN KURDUĞU 'OYUNCAK OSB'YE YOĞUN İLGİ
TÜRKİYE'NİN ÇİN'İN TEKELİNİ KIRMAK İÇİN KURDUĞU 'OYUNCAK OSB'YE YOĞUN İLGİ
TÜRKİYE'NİN ÇİN'İN TEKELİNİ KIRMAK İÇİN KURDUĞU 'OYUNCAK OSB'YE YOĞUN İLGİ
TÜRKİYE'NİN ÇİN'İN TEKELİNİ KIRMAK İÇİN KURDUĞU 'OYUNCAK OSB'YE YOĞUN İLGİ
TÜRKİYE'NİN ÇİN'İN TEKELİNİ KIRMAK İÇİN KURDUĞU 'OYUNCAK OSB'YE YOĞUN İLGİ
TÜRKİYE'NİN ÇİN'İN TEKELİNİ KIRMAK İÇİN KURDUĞU 'OYUNCAK OSB'YE YOĞUN İLGİ
TÜRKİYE'NİN ÇİN'İN TEKELİNİ KIRMAK İÇİN KURDUĞU 'OYUNCAK OSB'YE YOĞUN İLGİ

Çin Halk Cumhuriyeti, Kırklareli, oyunlar, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TÜRKİYE'NİN ÇİN'İN TEKELİNİ KIRMAK İÇİN KURDUĞU 'OYUNCAK OSB'YE YOĞUN İLGİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: TÜRKİYE'NİN ÇİN'İN TEKELİNİ KIRMAK İÇİN KURDUĞU 'OYUNCAK OSB'YE YOĞUN İLGİ - Son Dakika
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