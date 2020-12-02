Türkiye'nin çobanları Orta Asya'dan - Son Dakika

Hayvancılığın olmazsa olmazı çobanlık mesleğinin Türkiye'de tercih edilmemesi sektörde sıkıntılara neden olurken, Orta Asya ülkeleri Afganistan, Kırgızistan, Özbekistan'dan Türkiye'ye gelenler mandıra ve işletmelerde çobanlık yapıyor.

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte hayvanlar meralardan mandıralara çekilirken, küçükbaş hayvancılığın olmazsa olmazı çoban bulunamaması sektörde sıkıntılara neden oluyor. Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da ise Orta Asya ülkelerinden gelenler çobanlık yapıyor. Sektörde genellikle Afganistan'dan, Kırgızistan'dan, Özbekistan'dan gelen çobanlar çalışırken, hem üretici hem de çobanlar işlerinden memnun.

"TÜRKİYE'DEKİ İŞLETMELERİN BİRÇOĞUNDA ORTA ASYALI ÇOBANLAR ÇALIŞIYOR"

Küçükbaş hayvancılığın en önemli unsurunun çoban ve en önemli sıkıntısının da yine çoban olduğunu ifade eden Aksaray Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, "Küçükbaş hayvancılığın en önemli sorunlarından biri, hatta en önemli sorunu çoban sorunu. Çünkü ciddi anlamda çoban sıkıntısı çekiyoruz. Tabii koyunculuk bizim için çok önemli, bir yaşam şekli, bir hayat tarzı. Biz Orta Asya'nın dağlarından, yaylalarından Anadolu'nun düzlüklerinden önümüzde koyunlarla, keçilerle geldik. Türk toplumunun vazgeçilmezlerinden bir tanesi oto sporumuz güreş, ata mesleğimiz koyunculuk. Koyunculuk bizim için çok önemli ama bu çoban sıkıntısıyla ilgili problemler yaşıyoruz. Biz Orta Asya'dan koyunlarla geldik, şimdi çobanlarımız da Orta Asya'dan ülkemize çobanlık yapmaya geliyorlar. Çünkü Türkiye'de çoban bulunmuyor. Çobanlarımız Afganistan'dan, Kırgızistan'dan, Özbekistan'dan gelerek Türkiye'de çobanlık yapıyorlar. Yani ata mesleğimizi sürdürmek için Orta Asya'dan atalarımızdan çoban temin etmek zorunda kalıyoruz. Türkiye'deki bütün işletmelerde hem büyükbaş hem küçükbaş işletmelerin birçoğunda Afganlı veya Özbek kardeşlerimiz çalışıyorlar. Aksaray'da yaklaşık 3 bin civarında işletmemiz var, bunun en azından bin-bin 500 tanesi Orta Asya'dan gelen kardeşlerimiz, Özbek kardeşlerimiz çobanlık yapıyorlar" dedi.

"BİZ ÇOBANLIĞI, HAYVANLARI SEVİYORUZ"

Afganistan'dan Aksaray'a çobanlık yapmak için gelen Nurullah Hüseyin (22) hayvancılığı çok sevdiğini belirterek, "Ben Afganistan'dan geldim. Burada Ahmet abim beni çağırdı çobanlığa, çobanlık yaparım. Ben 1 yıl oluyor buraya geleli. Bekarım, 3 bin lira maaş alıyorum. Biz çobanlığı seviyorum, hayvanları seviyoruz, hayvan işlerini yapıyoruz. Türkler bize iyi bakıyor, Türkler, Afganlar kardeş olur, Kırgız, Özbek kardeş olur. İyi bakıyorlar bize, yemek, içmek, ayakkabını, her şeyini veriyor. Biz burada çalışıyoruz. Türkiye'de olmaktan çok memnunuz. Bizim ülkemizde iş yok, ülkemizde savaş var. Biz de geliyoruz burada çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

(Yasin Can/İHA)