- Türkiye'nin çobanları Orta Asya'dan- Türkiye'deki birçok işletmede Ota Asya'dan gelen insanlar çobanlık yaparak geçimlerini sağlıyor - Son Dakika

- Türkiye'nin çobanları Orta Asya'dan- Türkiye'deki birçok işletmede Ota Asya'dan gelen insanlar çobanlık yaparak geçimlerini sağlıyor

02.12.2020 12:02

- Türkiye'nin çobanları Orta Asya'dan Türkiye'deki birçok işletmede Ota Asya'dan gelen insanlar çobanlık yaparak geçimlerini sağlıyor Hayvancılığın olmazsa olmazı çobanlık mesleğinin Türkiye'de tercih edilmemesi sektörde sıkıntılara neden olurken, Orta Asya ülkeleri Afganistan,...

- Türkiye'nin çobanları Orta Asya'dan

Türkiye'deki birçok işletmede Ota Asya'dan gelen insanlar çobanlık yaparak geçimlerini sağlıyor

AKSARAY - Hayvancılığın olmazsa olmazı çobanlık mesleğinin Türkiye'de tercih edilmemesi sektörde sıkıntılara neden olurken, Orta Asya ülkeleri Afganistan, Kırgızistan, Özbekistan'dan Türkiye'ye gelen insanlar mandıra ve işletmelerde çobanlık yapıyor.

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte hayvanlar meralardan mandıralara çekilirken, küçükbaş hayvancılığın olmazsa olmazı çoban bulunamaması sektörde sıkıntılara neden oluyor. Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da çobanlar Orta Asya'da gelerek mandıra ve işletmelerde çalışıyor. Sektörün büyük payında Orta Asya'dan, Afganistan'dan, Kırgızistan'dan, Özbekistan'dan gele çobanlar çalışırken, hem üretici hem de çalışan çobanlar işlerinden memnun.

"Türkiye'deki işletmelerin birçoğunda Orta Asyalı çobanlar çalışıyor"

Küçükbaş hayvancılığın en önemli unsurunun çoban ve en önemli sıkıntısının da çoban olduğunu ifade eden Aksaray Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, "Küçükbaş hayvancılığın en önemli sorunlarından biri, hatta en önemli sorunu çoban sorunu. Çünkü ciddi anlamda çoban sıkıntısı çekiyoruz. Tabi koyunculuk bizim için çok önemli, bir yaşam şekli, bir hayat tarzı. Biz Orta Asya'nın dağlarından, yaylalarından Anadolu'nun düzlüklerinden önümüzde koyunlarla, keçilerle geldik. Türk toplumunun vazgeçilmezlerinden bir tanesi oto sporumuz güreş, akta mesleğimiz koyunculuk. Koyunculuk bizim için çok önemli ama bu çoban sıkıntısıyla ilgili problemler yaşıyoruz. Biz Orta Asya'dan koyunlarla geldik, şimdi çobanlarımız da Orta Asya'dan ülkemize çobanlık yapmaya geliyorlar. Çünkü Türkiye'de çoban bulunmuyor. Çobanlarımız Afganistan'dan, Kırgızistan'dan, Özbekistan'dan gelerek Türkiye'de çobanlık yapıyorlar. Yani ata mesleğimizi sürdürmek için Orta Asya'dan atalarımızdan çoban temin etmek zorunda kalıyoruz. Türkiye'deki bütün işletmelerde hem büyükbaş hem küçükbaş işletmelerin birçoğunda Afganlı veya Özbek kardeşlerimiz çalışıyorlar. Aksaray'da yaklaşık 3 bin civarında işletmemiz var, bunun en azından bin-bin 500 tanesi Orta Asya'dan gelen kardeşlerimiz, Özbek kardeşlerimiz çobanlık yapıyorlar" dedi.

"Biz çobanlığı, hayvanları seviyoruz"

Afganistan'dan Aksaray'a çobanlık yapmak için gelen Nurullah Hüseyin hayvancılığı çok sevdiğini belirterek, "Ben Afganistan'dan geldim. Burada Ahmet abim beni çağırdı çobanlığa, çobanlık yaparım. Ben 1 yıl oluyor buraya geleli. Bekarım, 3 bin lira maaş alıyorum. Biz çobanlığı seviyorum, hayvanları seviyoruz, hayvan işlerini yapıyoruz. Türkler bize iyi bakıyor, Türkler, Afganlar kardeş olur, Kırgız, Özbek kardeş olur. İyi bakıyorlar bize, yemek, içmek, ayakkabını, her şeyini veriyor, biz burada çalışıyoruz. Türkiye'de olmaktan çok memnunuz. Bizim ülkemizde iş yok, ülkemizde savaş var. Biz de geliyoruz burada çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

- Türkiye'nin çobanları Orta Asya'dan- Türkiye'deki birçok işletmede Ota Asya'dan gelen insanlar çobanlık yaparak geçimlerini sağlıyor
- Türkiye'nin çobanları Orta Asya'dan- Türkiye'deki birçok işletmede Ota Asya'dan gelen insanlar çobanlık yaparak geçimlerini sağlıyor
- Türkiye'nin çobanları Orta Asya'dan- Türkiye'deki birçok işletmede Ota Asya'dan gelen insanlar çobanlık yaparak geçimlerini sağlıyor
- Türkiye'nin çobanları Orta Asya'dan- Türkiye'deki birçok işletmede Ota Asya'dan gelen insanlar çobanlık yaparak geçimlerini sağlıyor

Afganistan, Aksaray, Türkiye, Asya, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi - Türkiye'nin çobanları Orta Asya'dan- Türkiye'deki birçok işletmede Ota Asya'dan gelen insanlar çobanlık yaparak geçimlerini sağlıyor - Son Dakika Ekonomi


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