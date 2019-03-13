Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Çocuk Mercanlı'ya Desteği Sürüyor

Türkiye'nin Çocuk Mercanlı'ya Desteği Sürüyor

1 saat önce

Türkiye'nin desteğiyle birçok kalkınma projelerinin yapıldığı Azerbaycan-Ermenistan cephe hattı yakınındaki Çocuk Mercanlı köyünde Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliğince (TÜİB) çocuk oyun alanı kuruldu.

Türkiye'nin Çocuk Mercanlı'ya Desteği Sürüyor, System.String[]
Türkiye'nin desteğiyle birçok kalkınma projelerinin yapıldığı Azerbaycan- Ermenistan cephe hattı yakınındaki Çocuk Mercanlı köyünde Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliğince (TÜİB) çocuk oyun alanı kuruldu.

Oyun alanının açılışına Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycan Ekonomi Bakan Yardımcısı Sahib Memmedov, TÜİB Başkanı Hüseyin Büyükfırat, Ziraat Bank Azerbaycan Yönetim Kurulu Başkanı Avni Demirci, Cebrail Valisi Kamal Hasanov ile köy halkı katıldı.

Büyükelçi Özoral, etkinlikte yaptığı konuşmada, Çocuk Mercanlı'nın sadece Azerbaycan için değil, Türkiye ve Türk dünyası için de büyük önem taşıdığını söyledi.

Çocuk Mercanlı'nın cazibe merkezi olması için Türkiye olarak ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını dile getiren Özoral, şu ifadeleri kullandı:

"Desteğimizi sürdürmeğe devam edeceğiz. Çocuk Mercanlı her geçen gün güzelleşiyor. Buraya her geldiğimde ağaçların büyüdüğünü, yeşillendiğini, yeni binaların yapıldığını görüyor, bundan da büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Biz iki devlet, bir milletiz. Bu, geçmişte de böyle oldu, bundan sonra da böyle olacaktır. Başlamış olduğumuz projeleri tamamlamak için bütün gayretimizle çaba harcamaya devam edeceğiz."

Azerbaycan Ekonomi Bakan Yardımcısı Memmedov da " Karabağ'a büyük dönüşün başlangıcı" olarak kabul edilen Çocuk Mercanlı'da Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin sonuçlarını gördüklerini belirtti.

Kardeş ülke Türkiye'nin desteğiyle başlatılan projelerin neticelenmesinden gurur duyduklarına vurgu yapan Memmedov, başta Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği olmak üzere emeği geçen kurumlara teşekkürlerini iletti.

Açılışın ardından köy çocukları oyun alanına girerek doyasıya eğlendi. Özoral ve Memmedov, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra köy halkına Bakü Büyükelçiliğince gıda yardımı da yapıldı.

Ermenilerin 1993'te işgal ettiği, Azerbaycan ordusunun 1994'te kurtardığı Çocuk Mercanlı köyünde, cephe hattına çok yakın olması nedeniyle yaşayan kimse yoktu.

Nisan 2016'da Azerbaycan askerlerinin bölgeye hakim Leletepe'yi Ermeni işgalinden kurtarmasının ardından devletin teşvikiyle Çocuk Mercanlı'ya halkın dönüşü başlamıştı.

Türkiye'nin Bakü büyükelçiliği öncülüğündeki Türk kurumları, bugün 150 ailenin yaşadığı Çocuk Mercanlı'daki sosyal ve ekonomik hayata katkı sağlamak amacıyla çeşitli projeler gerçekleştiriyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Çocuk Mercanlı'da 15 aile için arı işletmesi, 15 aile için de 160 metrekarelik seralar kuruldu.

Köyde sera ve arı işletmelerinin yanı sıra Ziraat Bank Azerbaycan tarafından 3 bin metrekarelik çiftlik, TÜİB tarafından 400 metrekarelik hediyelik eşya imalathanesi inşa ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:56 Kaynak: AA

Azerbaycan, Türkiye, Güncel
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