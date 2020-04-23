"Türkiye'nin Çocukları" dünya çocuklarının bayramını 8 dilde kutladı

" Türkiye'nin Çocukları", dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı 8 dilde kutladı.

Milli Eğitim Bakanlığının Twitter adresinden "Türkiye'ninÇocukları" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Sana Türkiye'nin çocukları olarak selamımızdır." ifadesi yer aldı.

Antalya ve İstanbul'dan çocukların, dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı 8 dilde kutladığı videoda, şu mesaj verildi:

"Dünyanın başka bir güzel ülkesinde yaşayan arkadaşım. Biz bugün dünyanın tüm çocuklarına armağan edilmiş bir bayramı yaşıyoruz. Biz de sizler gibi evlerimizdeyiz ve bayramımızı evimizden kutluyoruz. Balkonlarımızdan, pencerelerimizden bayraklarımızı sallıyor, birbirimize gökyüzüyle selam gönderiyoruz. Çünkü biliyoruz ki gökyüzü hepimizindir. Bu akşam bizim için gökyüzüne bak. Orada bir ay, bir de yıldız göreceksin. O bizim bayrağımızdır. Sana Türkiye'nin çocukları olarak selamımızdır."