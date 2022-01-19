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Türkiye'nin çorba tercihi araştırıldı; kelle paça zirvede - Son Dakika

Türkiye'nin çorba tercihi araştırıldı; kelle paça zirvede

19.01.2022 13:21
Türkiye'nin çorba tercihi araştırıldı; kelle paça zirvede

Araştırma şirketi Areda Survey'in bin 100 katılımcıyla gerçekleştirdiği "Türkiye'de En Çok Sevilen Çorba" araştırmasına ilişkin anketin sonucunda, kelle paça çorbası yüzde 23,7'lik bir oranla zirvede yer aldı.

Araştırma şirketi Areda Survey'in bin 100 katılımcıyla gerçekleştirdiği " Türkiye'de En Çok Sevilen Çorba" araştırmasına ilişkin anketin sonucunda, kelle paça çorbası yüzde 23,7'lik bir oranla zirvede yer aldı.

Türk mutfağının en önemli lezzetlerinden biri olan ve kış aylarının da gelmesiyle tüketimi önemli oranda artan çorba, sofraların demirbaşı olarak yer alıyor ve içleri ısıtıyor. Türkiye genelinde araştırma yapan Areda Survey, katılımcılara "En sevdiğiniz çorba çeşidi hangisidir?" sorusunu yöneltti. Anket sonucuna göre yüzde 23,7 ile kelle paça çorbası ilk sırada yer aldı.

DOĞAL ANTİBİYOTİK DEPOSU KELLE PAÇA ZİRVEDE

Areda Survey'in araştırması, kış hastalıklarına karşı vücut direncini artırması, enerji vermesi ve kemikleri kuvvetlendirmesi nedeniyle doğal antibiyotik olarak da bilinen kelle paça çorbasının, Türkiye genelinde özellikle kış aylarında en çok tercih edilen çorba olduğunu ortaya koydu. Ankette, kadınların yüzde 20,6'sı kelle paça derken, yüzde 26,9'luk oranla ise kelle paçayı en çok erkeklerin tükettiği tespit edildi.

EN ÇOK, 35-40 YAŞ ARASI KELLE PAÇA SEVİYOR

18-24 yaş aralığındaki genç nüfusun daha çok ezogelin çorbasını tercih ettiği tespit edilirken, kelle paça çorbasını ise yüzde 40,5'lik oranla 35-40 yaş arası kitlenin tercih ettiği sonucuna varıldı. Kelle paça çorbasının, yüzde 35,7'lik bir oranla en çok İç Anadolu Bölgesi'nde tüketildiği, yüzde 17,2 ile en az Doğu Anadolu Bölgesi'nde tüketildiği belirlendi.

KELLE PAÇAYI, MERCİMEK ÇORBASI TAKİP EDİYOR

Türkiye'yi temsil eden bin 100 kişi ile gerçekleştirilen araştırmada, en sevilen diğer çorba çeşitlerinde sırasıyla; yüzde 20 ile mercimek çorbası, yüzde 13,9 tarhana çorbası, yüzde 13,3 ezogelin çorbası, yüzde 7,4 yayla çorbası, yüzde 5,7 domates çorbası, yüzde 5,1 işkembe çorbası yer aldı.


Türkiye'nin çorba tercihi araştırıldı; kelle paça zirvede
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Araştırma, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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