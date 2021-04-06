"Türkiye'nin Covid-19'la mücadelesine gölge düşürmeye kalkışanlar bize göre yüzsüzler lobisidir" - Son Dakika

"Türkiye'nin Covid-19'la mücadelesine gölge düşürmeye kalkışanlar bize göre yüzsüzler lobisidir"

06.04.2021 13:22

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'nin Covid-19'la mücadelesine gölge düşürmeye kalkışanlar bize göre yüzsüzler lobisidir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'nin Covid-19'la mücadelesine gölge düşürmeye kalkışanlar bize göre yüzsüzler lobisidir" dedi.

Partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bir yılı aşan süredir beşeriyet vahim bir salgının pençesinde adeta kıvranmaktadır. Ülkemiz bütün imkanlarını seferber ederek tehlikeli virüse karşı teyakkuz halindedir. Maalesef Covid-19 kaynaklı vaka ve vefat sayısında tedirgin edici bir artış gözlenmektedir. Mutasyonlu virüsün bulaşma hızı endişeleri günbegün kamçılamaktadır. Elbette sağlık her şeyin başıdır. Bizlere düşen kontrollü ve tedbirli bir hayat planlamasıdır. Salgın döneminin insan ve toplum hayatına, siyaset ve sosyal ilişkiler ağına, ekonomi ve ticaret alanına yıkıcı ve çok yönlü tesirleri olmaktadır. Bu olumsuz tesirleri en aza indirmek, hazmedilebilir seviyelere çekmek maksadıyla devlet ve hükümetimiz yoğun çaba harcamaktadır" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de yapılan aşı sayısı 17 milyonu bulmuştur"

Sürece destek vermek, arkasında durmak vatan sevgisiyle mücehhez her vatandaşın başlıca sorumluluğu olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Maskeyi kola değil ağza takmak, sosyal mesafeyi beklenen ölçülerde tutmak, hijyen ve temizlik şartlarına titizlikle uymak virüsle savaşta en önemli kozumuzdur. Aşılama çalışmaları memnuniyet verici düzeylerdedir, bu çerçevede disiplinli, sistemli ve şeffaf bir süreç ilerleme kaydetmektedir. Dünya genelinde hala Covid-19'un tedavisinde kullanılan aşıya erişim zorluğu yaşayan ülkelerin varlığı biliniyorken, Türkiye'de yapılan aşı sayısı 17 milyonu bulmuştur. Hatta yerli aşı üretimi konusunda ümit verici gelişmeler yaşanmaktadır. Bilinmelidir ki, virüs bizim irademizden daha güçlü değildir" diye konuştu.

"Bugünleri aşacağız, virüse asla teslim olmayacağız"

Bahçeli, "Brezilya'da günde 3 bin kişinin öldüğü düşünüldüğünde, Türkiye'mizin hastalığa karşı nasıl dirençli olduğu, nasıl mücadele ettiği nesnel gerçeklerle ortaya çıkacaktır. İnanıyorum ki, güç birliği yaparak, inanç birliği yaparak, kurallara harfiyen uyarak musallat olan musibeti Allah'ın izniyle yeneceğiz. Sağlık Bakanlığımıza güveniyoruz. Doktorlarımızdan hemşirelerimize, hasta bakıcılarımızdan diğer tüm sağlık çalışanlarımıza kadar virüsle birebir mücadele eden cesur yüreklere hem minnet duyuyor hem de fedakarlıklarını takdir ve tebrik ediyoruz. Bugünleri aşacağız, virüse asla teslim olmayacağız. Türkiye haritası kırmızıya boyansa da, umutsuzluğa kapılmayacağız" şeklinde konuştu.

"Dertte yoklar, tasada yoklar ama sıra istismara geldi mi, sırayı iftira yarışı aldı mı, bunların teker teker gizlendikleri deliklerinden çıktığını herkes görmekte"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Özellikle Covid-19'u kutuplaşma malzemesi yapıp karamsarlık ve kuşku aşılamak için sürekli faal halde bulunan zillet lobisine Türk milleti prim vermeyecek, bu siyaset kalpazanlarına aldırış etmeyecektir. Son bir yıl içinde, insanüstü emek sarf eden sağlık çalışanlarımız neyi eksik bırakmış, neleri ihmal etmiş, hangi müdahalelerde gecikmişlerdir? Türkiye'yi kötü göstermek için fırsatçılık yapan, ahlaksızca ganimet avcılığına soyunan siyaset virüslerini, sorarım sizlere, kul affeder mi? Millet hoşgörür mü? Allah bağışlar mı? Neredeyse Türkiye'nin hastalıktan kırılmasını, siyasi ve ekonomik kaosa düşmesini, demokrasi dışına sapmasını heyecanla bekleyen, mesela CHP'nin, mesela İP'in, mesela HDP'nin ülke ve insan sevgisinden bahsedecek sütü ve lokması helal tek bir kişi var mıdır? Dertte yoklar, tasada yoklar; çilede yoklar, sıkıntıda yoklar; ama sıra istismara geldi mi, sırayı iftira yarışı aldı mı, bunların teker teker gizlendikleri deliklerinden çıktığını herkes görmekte ve bilmektedir."

"Türkiye'nin Covid-19'la mücadelesine gölge düşürmeye kalkışanlar bize göre yüzsüzler lobisidir"

Bahçeli, "Biz, öylesine adil ve müşfik bir vicdana sahibiz ki, Covid-19'u polemik konusu yapıp silah gibi kullananlara bile sağlık, sıhhat ve selamet dilemekten tereddüt etmedik, etmeyiz, bundan sonra da etmeyeceğiz. Çünkü biz onlar gibi olmayacağız. Onlar gibi küçülmeyeceğiz. Türkiye'nin Covid-19'la mücadelesine gölge düşürmeye kalkışanlar bize göre yüzsüzler lobisidir. Karanlıktan aydınlığa taş fırlatıp, virüs döneminden iktidar devşirir miyim diye kirli hesap yapanların mahcup ve mağlup olacağı günler çok uzak değildir. Adımız bir olduğu kadar acımız birdir. Acımız bir olduğu kadar sevincimiz birdir. Sevincimiz birse sevgimiz bindir. Nitekim biz Türk milletiyiz, biz büyük bir ülke olan Türkiye'yiz. Ortak hassasiyetlerde bir araya gelemeyenlerin aidiyet bunalımıyla malul, ahlak kriziyle mahut, akıl tutulmasıyla mahkum olduklarını her ortamda söyleyeceğiz, bunların pis tezgahlarını başlarına geçireceğiz. Covid-19'dan dolayı hayatlarını kaybeden aziz vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Ailelerinin acılarını paylaşıyorum. Şu anda evinde veya hastanede şifa arayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Covid-19 hastalığına karşı özveriyle ve cansiperane direniş gösteren başta Sağlık Bakanımız olmak üzere, Bilim Kurulumuza, bütün sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, üstün başarılar diliyorum"

"Biz Türkiye'mizin safındayız"

Tıbbın imkanlarıyla yokuşların aşılacağını düşündüklerini dile getiren MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Kim ne söylerse söylesin, biz hepsinin yanındayız. Biz Türkiye'mizin safındayız. Biz sağlıklı günlere ulaşmanın hedefindeyiz. Tefrikaya kulağımız kapalı, tezvirata sırtımız dönüktür. Siyasi işportacıların oyunlarını mutlaka bozacağız. İnanırsak yaparız, yaparsak geleceğimizi perdelemek için kuyruğa girenleri aramızdan söküp atarız. Duanın iffetine güveniyoruz, bilimin itibarına ümit bağlıyoruz, tıbbın imkanlarıyla yokuşların aşılacağını düşünüyoruz. Her gecenin bir sabahı vardır, ve o sabah yaklaşmıştır. Allah'ın rahmetinden ümit kesilmez. Başaracağız, bir musibetten bin hayrın çıkacağını hep birlikte görüp yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

-İHA-

Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Türkiye'nin Covid-19'la mücadelesine gölge düşürmeye kalkışanlar bize göre yüzsüzler lobisidir' - Son Dakika


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