Üye Girişi
Türkiye'nin Covid -19 mücadelesini Türkiye'de yaşayan uluslararası misafirler anlattı - Son Dakika

Türkiye'nin Covid -19 mücadelesini Türkiye'de yaşayan uluslararası misafirler anlattı

21.06.2021 18:43

Türkiye'nin Covid -19 mücadelesini Türkiye'de yaşayan uluslararası misafirler anlattı Türkiye'nin Covid -19 mücadelesi dünyaya örnek oluyor Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "Bu Topraklara Aşık" adlı film serisinde Türkiye'de yaşayan ve aşı sırası gelen...

Türkiye'nin Covid -19 mücadelesini Türkiye'de yaşayan uluslararası misafirler anlattı

Türkiye'nin Covid -19 mücadelesi dünyaya örnek oluyor

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "Bu Topraklara Aşık" adlı film serisinde Türkiye'de yaşayan ve aşı sırası gelen uluslararası misafirler, Türkiye'nin salgınla mücadelesini ülkeleriyle kıyaslayarak Türkiye'nin sağlık sisteminin gücünü ve başarısını anlattı.

Türkiye'de yaşayan uluslararası misafirler, Türkiye'nin salgınla mücadelede yürüttüğü sağlık sisteminin gücünü anlattı.

Türkiye'de uygulanan Kovid-19 aşısı dozu 42 milyonu aşarken Türkiye'de yaşayan uluslararası misafirler, Kovid-19 aşılama sürecindeki deneyimlerini ve Türk sağlık sisteminden duydukları memnuniyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan videoda anlattı.

"Bu Topraklara Aşık" başlıklı seride Balıkesir, İzmir, Muğla ve Antalya'ya yerleşen ve uzun süredir bu bölgelerde yaşayan İtalyan, Alman, İngiliz ve Yunan vatandaşları, kendi ülkeleriyle Türkiye'nin sağlık sistemini karşılaştırdı, Türk sağlık sistemine duydukları hayranlığı dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, videoyu sosyal medya hesabından "Koronavirüs ile mücadelede dünyaya örnek olacak bir gayretle işlerini yapan başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm kamu görevlilerimize minnettarız" ifadeleriyle paylaştı.

"Kendimizi burada Almanya'dan daha güvende hissediyoruz"

Almanya'dan gelen ve Antalya'da yaşayan Marion Füller ve Michael Wigant, film serisinde görüşlerine yer verilen isimler arasında yer aldı.

Türk toplumunun salgın tedbirleri konusunda çok özenli davrandığını, belirten Wigant, sosyal mesafenin korunduğunu, her yerde maske takıldığını belirterek, "Yakında durumun düzelmesini umuyoruz. Burada hükümet tarafından kapanma döneminde yapılan şeyler Almanya'da yapılanlardan daha iyi. Burada yaşlı insanlara, alışverişe gidemeyecek durumda olan insanlara bakılıyor, tıbbi destek daha iyi. Almanya'dan farklı olarak aşılama yaşa bağlı olarak daha iyi yapılıyor. Kendimizi burada Almanya'dan daha güvende hissediyoruz. Bu da sadece 14 günlüğüne bile olsa Almanya'ya gitmemiş olmamızın ve burada kalmamızın nedenlerinden biri. Yakın zamanda da Almanya'yı ziyaret etmeyeceğiz" dedi.

Wigant, Türkiye'deki sağlık sisteminin olumlu taraflarına ilişkin, "Almanya'da röntgen için iki ay bekliyorum, burada ise 20 dakika. Neden buradaki sistem daha iyi, Almanya'da durum neden bu kadar kritik bilmiyorum fakat bana göre Türkiye'deki sağlık sistemi Almanya'dakinden iyi" ifadelerini kullandı.

Kovid-19 aşısını Türkiye'de yaptırdıklarını belirten Marion Füller ise aşıdan dolayı bir sorun yaşamadığını dile getirdi.

Füller, "Buradaki sağlık sistemi Almanya'dakinden daha iyi. Almanya'da bana KOAH teşhisi konmuştu fakat bunun arkasında astım ve alerji gibi iki rahatsızlığın daha olduğunu Türkiye'deki aile hekimim buldu. Burada yoğun bakım yatak sayısının hep yeterli olduğunu duyuyoruz. Almanya'da ise sağlık sistemi çöktü" ifadelerini kullandı.

Kendisini burada çok iyi hissettiğini dile getiren Füller, Almanya'ya dönmek istemediğini ve burada mutlu olduğunu söyledi.

"Her şey mükemmel şekilde tamamlandı"

Yunanistan'dan Balıkesir'e gelen Yiannis Yiatilis de Türkiye'deki Kovid-19 aşılama programının çok başarılı olduğunu belirtti.

Yaş sırası geldiğinde internet ortamından çok kolay randevu aldığını ifade eden Yiatilis, "Günüm geldiğinde hastaneye gittik ve her şey mükemmel şekilde tamamlandı. Bizim için bekliyorlardı. Her şey temiz ve güzeldi, 2 dakika bile bekletilmedik. Her şey hızlı ve başarılı şekilde halledildi. Doğrusunu söylemek gerekirse bu konuda çok mutluyum" diye konuştu.

Yiatilis, "Bence doktorlar ve personel çok çok iyi eğitilmiş. Devlet hastanelerindeki yoğunluğa rağmen her şey çok net ve temiz. Ayrıca herkesi bilgilendiriyorlar ki bu da Avrupa standartlarında çok nadirdir. Çok verimli bir çalışma. Açıkçası çok sevdim ve bence insanlara saygılı olmak yüksek seviyede bir medeniyeti gösteriyor" dedi.

Türkiye'de kendisini yeterince güvende hissettiğini söyleyen Yiatilis şunları söyledi;

"Bir Yunan vatandaşı olarak Türkiye'deyken kendimi evimde gibi hissediyorum. Herkes bana dostça davranıyor. Yunan olduğumu söylediğimde bir gülümseme ve dostça bir yüz görüyorum, burada olmayı seviyorum."

Türkiye'nin Covid -19 mücadelesini Türkiye'de yaşayan uluslararası misafirler anlattı
Türkiye'nin Covid -19 mücadelesini Türkiye'de yaşayan uluslararası misafirler anlattı
Türkiye'nin Covid -19 mücadelesini Türkiye'de yaşayan uluslararası misafirler anlattı
Türkiye'nin Covid -19 mücadelesini Türkiye'de yaşayan uluslararası misafirler anlattı

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Almanya, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Türkiye'nin Covid -19 mücadelesini Türkiye'de yaşayan uluslararası misafirler anlattı - Son Dakika


Son Dakika

Sanki şehadetini görmüş! Kuzey Irak şehidinin son görüntüleri yürekleri dağladı 18:34 Sanki şehadetini görmüş! Kuzey Irak şehidinin son görüntüleri yürekleri dağladı Çatıdan gelen esrarengiz seslerin sahibi baykuş yavruları çıktı 17:48 Çatıdan gelen esrarengiz seslerin sahibi baykuş yavruları çıktı Galatasaray, Boca Juniors'ta forma giyen Jorman Campuzano'yu renklerine bağlamaya çok yakın 17:33 Galatasaray, Boca Juniors'ta forma giyen Jorman Campuzano'yu renklerine bağlamaya çok yakın
İstanbul'un göbeğinde ayrıldığı eşine kurşun yağdırdı 16:55 İstanbul'un göbeğinde ayrıldığı eşine kurşun yağdırdı Meteoroloji illeri sıralayıp, tarih verdi! Şiddetli yağış salı günü öğleden sonra hayatı felç edecek 16:45 Meteoroloji illeri sıralayıp, tarih verdi! Şiddetli yağış salı günü öğleden sonra hayatı felç edecek Lüks eve girip çırılçıplak soyundu, yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü! O anlar kamerada 16:38 Lüks eve girip çırılçıplak soyundu, yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü! O anlar kamerada
Misafir olarak gittiği evde tartıştığı kişi silah çekince 7'nci kattan atladı! O anlar kamerada 16:30 Misafir olarak gittiği evde tartıştığı kişi silah çekince 7'nci kattan atladı! O anlar kamerada 16:00 "Kuryeyi zorla alıkoyma" davası sonuçlandı! İş insanı İpek Hattat ceza almadı

Son Dakika Haberleri
17:18 Trafiğe açık yolda paten süren çocuk otobüsün altında kaldı! Durumu kritik
16:52 Hakan Çalhanoğlu: Inter'le anlaştım, salı günü sözleşme imzalayacağım
16:45 Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi
16:44 Hatay'da su kuyusunda panik yaşandı! İnsana ait kafa tası, çene ve kol kemikleri bulundu
16:39 Alaattin Çakıcı, Kıbrıs'a kaçtığı yönündeki iddiaları yanıtladı: Özgür bir vatandaşım dünyanın her yerine gidebilirim
16:38 Lüks eve girip çırılçıplak soyundu, yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü! O anlar kamerada
16:36 30 metre yükseklikteki falezlerden atladı! Genç kız ağır yaralandı
16:36 Bu iddia Türk futbolunu karıştıracak! Galler maçının ardından Sergen Yalçın'a "Milli Takım'ı çalıştır" teklifi
16:10 Babalık izninde devrim gibi değişiklik! Özel şirketlerde süre 6 aya kadar çıkıyor
16:01 Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas mazbatasını yarın alıyor
Ülke genelinde son bir haftada 8 milyona yakın aşı uygulandı Ülke genelinde son bir haftada 8 milyona yakın aşı uygulandı         
18:41
Florya'da alkışlarla karşılanan Fatih Terim'in ilk sözü, Florya'da alkışlarla karşılanan Fatih Terim'in ilk sözü, "Heyecanlıyım" oldu         
18:12
Jack Sparrow Müslüman mıydı? Ünlü karakterin ilham alındığı korsanla ilgili ilginç Osmanlı detayı Jack Sparrow Müslüman mıydı? Ünlü karakterin ilham alındığı korsanla ilgili ilginç Osmanlı detayı         
17:43
Ünlü şarkıcı Hakan Altun Ünlü şarkıcı Hakan Altun "yalandır" diyerek paylaştı: Milyonlar içinde yüzmüyorum         
17:29
Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi         
16:46
Alaattin Çakıcı, Kıbrıs'a kaçtığı yönündeki iddiaları yanıtladı: Özgür bir vatandaşım dünyanın her yerine gidebilirim Alaattin Çakıcı, Kıbrıs'a kaçtığı yönündeki iddiaları yanıtladı: Özgür bir vatandaşım dünyanın her yerine gidebilirim         
16:39
Bu iddia Türk futbolunu karıştıracak! Galler maçının ardından Sergen Yalçın'a Bu iddia Türk futbolunu karıştıracak! Galler maçının ardından Sergen Yalçın'a "Milli Takım'ı çalıştır" teklifi         
16:36
18 yaşındaki genç Galata Kulesi'nden atlayarak intihar etti 18 yaşındaki genç Galata Kulesi'nden atlayarak intihar etti         
16:14
"Komşularıma gidiyorum" diyerek evden çıkmıştı! İki çocuk annesi kadın sırra kadem bastı         
16:00
Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz, Viyana'da hakim karşısına çıktı: Türkiye'ye iade edilmek istiyorum Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz, Viyana'da hakim karşısına çıktı: Türkiye'ye iade edilmek istiyorum         
15:35
Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor         
14:50
Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu         
14:25
Eski günlere yakınız! Kabine toplanıyor, masada herkesi ilgilendiren 6 madde var Eski günlere yakınız! Kabine toplanıyor, masada herkesi ilgilendiren 6 madde var         
13:29
Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası nedeniyle İmamoğlu'na sitem etti Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası nedeniyle İmamoğlu'na sitem etti         
13:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronaya karşı tavsiye ettiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronaya karşı tavsiye ettiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı         
12:16
3. doz aşı gerekli mi? Mehmet Ceyhan'dan aşı üreticilerine ağır suçlama 3. doz aşı gerekli mi? Mehmet Ceyhan'dan aşı üreticilerine ağır suçlama         
10:46
Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın'a 35 milyon TL teklif etti Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın'a 35 milyon TL teklif etti         
10:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2021 19:09:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin Covid -19 mücadelesini Türkiye'de yaşayan uluslararası misafirler anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement