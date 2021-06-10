Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, Güney Sudan Savunma Bakanı Teny ile görüştü - Son Dakika

Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, Güney Sudan Savunma ve Gaziler Bakanı Angelina Jany Teny tarafından kabul edildi.

Büyükelçi Mutaf ile Bakan Teny başkent Cuba'daki Savunma ve Gaziler Bakanlığı binasında bir araya geldi.

İkili ilişkiler ve savunma alanındaki iş birliği imkanlarının ele alındığı görüşmede Büyükelçi Mutaf, Türkiye'nin Güney Sudan barış sürecine olan desteğini teyit etti.

Teny ise Türkiye'nin her alanda Güney Sudan'a sağladığı destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.