Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, Güney Sudan Maliye Bakanı Athian ile görüştü - Son Dakika

Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, Güney Sudan Maliye ve Planlama Bakanı Athian Ding Athian ile bir araya geldi.

Bakanlıkta gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasındaki mali ilişkiler değerlendirildi ve bekleyen anlaşmaların bir an önce imzaya hazır hale getirilmesi kararlaştırıldı.

Görüşmeye, Büyükelçilik Ticaret Müşaviri Uğur Uzunay ile Maliye Bakanlığı Müsteşarı Ocum Genes Karlo da katıldı.