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Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf Güney Sudan Cumhurbaşkanı Mayardit ile görüştü - Son Dakika

Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf Güney Sudan Cumhurbaşkanı Mayardit ile görüştü

18.11.2021 23:18
Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf Güney Sudan Cumhurbaşkanı Mayardit ile görüştü

Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, Güney Sudan Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit tarafından kabul edildi.

Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, Güney Sudan Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisinde gerçekleşen görüşmeye, İşleri Bakanı Barnaba Marial Benjamin de katıldı.

Toplantıda Türkiye'nin Güney Sudan barış sürecine desteğini teyit eden Büyükelçi Mutaf, Büyükelçiliğin insani yardımlar, kapasite artışı ve eğitim alanlarındaki faaliyetleriyle bu ülkedeki Türk yatırımları konusunda bilgi verdi.

Türkiye'yle mevcut iyi ilişkilere verdiği önemi vurgulayan Cumhurbaşkanı Mayardit de bu ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğine inandığını dile getirdi.

Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf Güney Sudan Cumhurbaşkanı Mayardit ile görüştü
Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf Güney Sudan Cumhurbaşkanı Mayardit ile görüştü

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf Güney Sudan Cumhurbaşkanı Mayardit ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf Güney Sudan Cumhurbaşkanı Mayardit ile görüştü - Son Dakika
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